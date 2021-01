Calendario presentazioni monoposto Formula 1 2021

Prima dei tradizionali test, tutto il mondo degli appassionati sarà incollato allo schermo per vedere come saranno le nuove vetture che in prima analisi non avranno un aspetto tanto diverso da quello del campionato passato

Per vedere la vera rivoluzione dovremo forse attendere il 2022, quando le monoposto avranno una linea molto diversa e daranno il via ad una fase nuova della storia della Formula 1. Qui di seguito il calendario presentazioni monoposto di Formula 1 in costante aggiornamento con tutte le date, i luoghi e gli orari in cui saranno presentate le vetture che parteciperanno al campionato mondiale 2021 di Formula 1.

Ad aprire le danze dovrebbero essere la Alfa Romeo Racing, la Haas con l’ingresso in line up di Mick Schumacher e poi la Scuderia Ferrari, con la new entry Carlos Sainz. E la Williams, naturalmente. Nel frattempo attendiamo il rinnovo di Lewis Hamilton e la nuova Aston Martin di Sebastian Vettel.

Interessante anche la prima livrea dell’Alpine F1 Team con il ritorno del due volte campione del mondo Fernando Alonso. Non vogliamo tralasciare ovviamente le due monoposto della famiglia Red Bull con gli ingressi di Sergio Perez alla corte di Christian Horner e Yuki Tsunoda alla AlphaTauri, primo pilota nato nel nuovo millennio.

Calendario presentazioni monoposto di Formula 1 2021

Data Scuderia Luogo Orario 12 marzo 2021 Alfa Romeo Racing Sakhir TBD TBD Alpine F1 Team TBD TBD TBD Aston Martin 11:00 TBD 12 marzo 2021 Haas Sakhir TBD TBD McLaren 12:00 TBD TBD Mercedes 11:00 TBD TBD Red Bull Racing 11:00 TBD TBD Scuderia AlphaTauri 11:00 TBD 12 marzo 2021 Scuderia Ferrari Sakhir TBD 12 marzo 2021 Williams Sakhir TBD

Per quanto riguarda i test per la stagione 2021, andranno in scena dal 12 al 14 marzo sul circuito del Sakhir, in Bahrain. Saranno delle sessioni particolarmente brevi e della durata di 24 ore totali, spalmate in tre giorni. A seguire le date con gli orari.

Calendario test di Formula 1 2021

Data Luogo Orari 12 marzo 2021 Sakhir 9:00-13:00 – 14:00-18:00 13 marzo 2021 Sakhir 9:00-13:00 – 14:00-18:00 14 marzo 2021 Sakhir 9:00-13:00 – 14:00-18:00

Mentre per il calendario con tutte le gare di Formula 1 2021, vi invitiamo a controllare il seguente link [Calendario F1 2021] in costante aggiornamento a causa dell’emergenza Covid.

Intanto ecco le prime parole di Stefano Domenicali nuovo CEO della Formula 1:

“È stato un inizio anno impegnativo per la Formula 1 e siamo lieti di confermare che il numero di gare programmate per la stagione rimarrà invariato. La pandemia globale non ha ancora permesso alla vita di tornare alla normalità, ma nel 2020 abbiamo dimostrato che possiamo correre in sicurezza portando a termine tutta la stagione.

Ci siamo accordati per riprogrammare a novembre il Gran Premio d’Australia, mentre stiamo continuando a lavorare con i nostri colleghi cinesi per trovare una soluzione e riportare nuovamente il GP della Cina. Siamo molto entusiasti di annunciare che Imola tornerà anche per la stagione 2021, sapendo che i nostri fan attendono con impazienza il ritorno della Formula 1 dopo la pausa invernale a partire dalla gara del Bahrain.

Ovviamente la situazione del virus rimane ancora un punto di domanda, ma l’esperienza fatta la scorsa stagione ci premetterà di adattarci di conseguenza grazie ai nostri partner e sponsor“.