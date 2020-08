Lettura in 1 minuto

Lettura in 1 minuto

FORMULA 1 LIVE – GP SPAGNA: la gara in diretta streaming

FORMULA 1 LIVE, GP DI SPAGNA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA BARCELLONA IN DIRETTA!

A breve inizierà la sesta gara stagionale del mondiale di Formula 1, sul circuito di Catalogna e con ancora due Mercedes ad occupare la prima fila.

Un velocissimo Lewis Hamilton si è aggiudicato la sua pole position numero 92, mostrando una supremazia in tutte e tre le sessioni. Una lotta interna che ha visto il compagno di squadra, Valtteri Bottas, posizionarsi al fianco del britannico, con un ritardo di soli 59 centesimi.

Un deluso ma bravo Max Verstappen è riuscito ad agguantare, la terza piazzola, posizione ottimale per tentare di mettere il bastone fra le ruote alle due monoposto di Stoccarda, ma soprattutto per dare fastidio al pilota finlandese, dopo averlo scavalcato in classifica piloti.

Il ritorno di Sergio Perez, ha ridato la carica alla Racing Point: velocissima sul giro secco, ma poi meno incisiva durante la gara, mentre più solide sembrerebbero le due Ferrari, anche se partiranno a metà dello schieramento.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD dalle ore 15.10, ma se non volete perdervi nemmeno un minuto della diretta, lo staff di F1World seguirà la gara con voi in live streaming!

Dalle ore 14:40 saremo assieme in diretta, per assistere al via, della sesta gara del 2020: il GP di Spagna è live su F1World, con aggiornamenti in diretta della gara da Barcellona.

FORMULA 1 LIVE, GP DI SPAGNA LIVE SU F1WORLD: SEGUI LA GARA DA BARCELLONA IN DIRETTA!