La Mercedes presenta la sua nuova monoposto W12

Mercedes presenta la sua W12 E Performance. La nuova vettura di Hamilton e Bottas, con cui il britannico proverà a riscrivere la storia

La Mercedes presenta la W12 che è stata costruita sulla base del suo predecessore. Inoltre include notevoli modifiche aerodinamiche e miglioramenti come le sospensioni, il sistema di raffreddamento e il propulsore. Con tale monoposto Lewis Hamilton proverà a ottenere l’ottavo titolo iridato della sua carriera. Così raggiungerà un qualcosa che mai prima d’ora nessuno è riuscito a fare, superando il record stabilito da Schumacher. Le strisce verdi e argento sui lati della vettura simboleggiano la partnership decennale tra la Petronas e Mercedes.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

Nonostante i cambiamenti è rimasta la stella rossa in onore di Niki Lauda. Come previsto i loghi AMG avranno un maggior risalto sulla vettura. Ma anche il colore rosso, simbolo di Ineos è più presente rispetto alla monoposto dello scorso anno, spiccando sulla zona della presa d’aria. Nella parte superiore del cofano motore il colore argento mette in risalto non solo il logo AMG, ma anche il numero di ogni pilota. La Mercedes presenta anche la livrea della W12, mantenendo il colore nero simbolo della lotta per una maggiore diversità e integrazione negli sport motoristici.

Nel 2020, il team perciò è passato dal tradizionale colore argento al nero. Anche quest’anno la monoposto avrà questa colorazione a eccezione appunto della parte superiore del cofano motore, dove vi sarà l’argento per evidenziare maggiormente il logo AMG. Rispetto agli altri anni, la W12 non effettuerà prima dei test il filming day, ma farà i suoi primi giri il 12 Marzo che è il primo giorno di test pre-stagionali. Ecco il video per guardare la presentazione:

HAMILTON DICHIARA I SUOI OBIETTIVI PER IL 2021

Lewis Hamilton afferma che ciò che lo motiva davvero quest’anno è lottare per la diversità e lavorare per rendere il Motorsport un luogo con maggior integrazione. Il britannico assicura che porterà la Mercedes alla vittoria, ma sottolinea che la sua motivazione principale è lottare per la diversità. Il vero obiettivo di Hamilton è vincere l’ottavo titolo quest’anno? Questa è stata la domanda che lo stesso si è posto alla presentazione della nuova W12, nella quale ha chiarito quali sono i suoi veri obiettivi quest’anno.

“Se in passato l’obiettivo cardine era vincere il mondiale, la mia priorità per il 2021 è diversa. Lo scorso anno si è parlato molto di uguaglianza e integrazione. Quest’anno quindi lotto per raggiungere la diversità e agirò al 100% per questo, giorno dopo giorno. Questa è la motivazione principale anche se noi gareggiamo per vincere. L’obiettivo di tutte le persone che compongono il team è la vittoria, quindi voglio raggiungere anche questo traguardo per loro” dichiara il sette volte campione del mondo. Come secondo elemento di discussione, Hamilton spiega perché ha firmato il contratto per soltanto un anno.

IL BRITANNICO SPIEGA COME MAI HA FIRMATO IL CONTRATTO PER UN SOLO ANNO

Il pilota britannico dichiara che avendo ottenuto quasi tutto ciò che voleva, non sente il bisogno di fare piani a lungo termine in un mondo instabile come quello attuale. Ma ciò non esclude che prorogherà il contratto oltre la fine del 2021. “In primo luogo sono fortunato poiché ho ottenuto la maggior parte delle cose che volevo fino a ora, quindi non ho la necessità di fare piani a lungo termine. Stiamo vivendo uno strano periodo, sotto diversi aspetti, perciò per il momento ho rinnovato per un solo anno. Si può sempre fare di più e si possono sempre raggiungere altri traguardi, quindi prolungherò il contratto se sarà necessario” conclude Hamilton.

