Presentata la nuova Red Bull RB16B

Presentata oggi la Red Bull RB16B: il design è simile al precedente ma le novità non mancano

La nuova Red Bull RB16B è stata presentata oggi. Le prime immagini sono arrivate direttamente dai canali social della scuderia austriaca, che ha svelato la monoposto tramite un breve video di pochi secondi. Allo stesso tempo, intorno alle ore 12:00, sono arrivate anche le prime foto ufficiali. In quei pochi secondi possiamo notare gli sponsor in primo piano, insieme ai nomi dei piloti – Pérez e Verstappen – prima di poter ammirare interamente la vettura.

Il design sembra pressoché lo stesso, ma le differenze ovviamente non mancano. In primo piano notiziamo sicuramente l’assenza del logo Aston Martin sul retrotreno, che dopo diversi anni ha lasciato la scuderia sostituito da Honda. Viene così anticipata la Power Unit dell’azienda giapponese che inizialmente era prevista per il 2022.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021

Una scelta mirata, in vista di un anno in cui l’obiettivo è senza alcun dubbio quello di avvicinarsi il più possibile a un titolo mondiale. Cambia anche l’aerodinamica del fondo, non più 4 ma 5 gli slot verticali a pettine che si trovano accanto alle pance. Diversa anche l’area davanti le ruote posteriori, nella quale sono state apportate delle modifiche volte alla semplificazione. Inoltre, cambia anche il musetto: con una feritoia rettangolare al posto di quella triangolare dell’anno precedente.

FILMING DAY

Il filming Day della scuderia austriaca avrà luogo il prossimo 24 Febbraio a Silverstone, dove Max Verstappen e Sergio Pérez potranno dare le prime impressioni sulla monoposto. A tutti gli effetti, una giornata utilizzata a scopi promozionali per foto e video utili agli sponsor, ma anche un modo per ‘testare’ la monoposto in vista dei test invernale de prossimo 12-14 marzo. I chilometri però sono limitati, solo 100 per massimo due volte all’anno.

Nonostante le limitazioni il filming day resta un’ottima opportunità per lasciare ai piloti un primo feedback sulla vettura. Secondo quanto si sa al momento entrambi i piloti dovrebbero essere presenti, ma alcune voci fanno intendere che sarà solo il messicano a prenderne parte. Probabilmente, arriveranno maggiori informazioni durante l’evento che si terrà online questa sera. Nel quale saranno presenti – oltre ai piloti ufficiali – anche Alex Albon e Christian Horner.