Valtteri Bottas: “Quest’anno sarà diverso”

Valtteri Bottas è convinto, ancora una volta, che quest’anno sarà diverso per lui e per tutta la squadra

Non è la prima volta che Valtteri Bottas pronuncia la fatidica frase “quest’anno sarà diverso”, e i pronostici sembrano essere a suo favore. Riuscirà davvero a stupirci e surclassare una volta per tutte il compagno di squadra? Questa è un’incognita che potrà essere verificata solamente in pista. Quello del finlandese al momento sembra essere un posto da eterno secondo dietro Lewis Hamilton che certamente non vorrà farsi sfuggire anche l’ottavo titolo mondiale. Eppure, in un anno in cui non ha assolutamente nulla da perdere, potrebbero arrivare le tanto attese novità.

Al momento il pilota della Mercedes si sta preparando ai test pre-stagionali dei prossimi giorni lavorando sulla forma fisica e mentale. “Sarà più egoista e chiederà quanto gli spetta per ottenere il supporto e le informazioni di cui ha bisogno”, ha dichiarato Ted Kravitz ai microfoni di Sky Sport. Il reporter britannico ha inoltre paragonato l’approccio di Bottas a quello di Nico Rosberg, che gli è valso un titolo mondiale. Potrebbe essere lo stesso anche per il finlandese? Nulla è ancora detto

UN ANNO DECISIVO

Questo per Bottas è un anno decisivo. Il contratto con Mercedes si concluderà a fine stagione e un cambiamento notevole potrebbe essere necessario per riconfermare la sua posizione. In particolar modo, dopo le voci secondo le quali ad arrivare in Mercedes potrebbe essere Verstappen. Voci al momento smentite, ma la strada è tutta in salita per il finlandese. Secondo Martin Brundle la scelta migliore per il pilota della scuderia tedesca è quella di partire in modo vincente.

“Penso che sia un anno importante per Valtteri, non ha nulla da perdere e se ha un asso nella manica da tirare fuori deve farlo adesso“, ha dichiarato Brundle. Giocare la carta dell’egoismo non sarà facile e potrebbe non essere la migliore delle ipotesi, ma forse quella più necessaria. La rivalità in pista, sia dentro che fuori dal team, si prospetta elevata e l’astuzia potrebbe – in questo caso – ripagare.