GP Barcellona, Hamilton: “Grazie team, è un sogno!”

Lewis Hamilton trionfa al GP di Barcellona, conquistando la sua prima vittoria in Ferrari

Una domenica da incorniciare, una di quelle notti che i tifosi della Ferrari sognavano da tempo. Lewis Hamilton ha conquistato il GP di Barcellona 2026, firmando una vittoria di forza, strategia e puro istinto d’altri tempi.

Partito dalla seconda piazzola alle spalle della Mercedes di George Russell, il sette volte campione del mondo ha gestito la corsa da maestro, regalando al Cavallino Rampante un successo pesantissimo che certifica la definitiva rinascita della rossa.

Alle spalle di un Hamilton glaciale si sono piazzati proprio George Russell, staccato di quasi venti secondi, e la McLaren di Lando Norris a completare il podio.

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Le dichiarazioni del britannico al termine della gara

Sul podio del Montmeló, un Hamilton visibilmente emozionato ha voluto dedicare il successo all’enorme sforzo collettivo della squadra: “È una sensazione semplicemente fantastica. Sapevo che lo scorso sarebbe stato un anno di costruzione, ma se siamo qui oggi è perché siamo riusciti a mettere in pratica esattamente le cose che avevo chiesto”.

“I ragazzi a casa hanno fatto un lavoro immenso,” ha continuato Hamilton nel retro-podio. “Sappiamo qual è la nostra Stella Polare. Questa Formula 1 è una sfida a chi sviluppa meglio e più velocemente, e i nostri pacchetti ci hanno permesso di chiudere il gap con la Mercedes, che quest’anno ha mostrato un passo impressionante.”

L’inglese conclude così: “Voglio che tutti i ragazzi a Maranello sappiano quanto sono grato per i loro sforzi. Vedere che siamo così vicini e capaci di vincere ti dà una carica pazzesca per il resto del campionato.”