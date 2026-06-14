GP Barcellona, Norris: “Loro due, erano troppo veloci”

GP Barcellona-Catalunya, Lando Norris sale sul podio in terza posizione con la sua McLaren

Lando Norris conquista il terzo posto con la sua McLaren al termine del GP Barcellona-Catalunya, e va a completare un podio tutto britannico, benché con tre team diversi, con il vincitore Lewis Hamilton su Ferrari e George Russell con la Mercedes.

An all-British podium for the first time since 1968 #McLarenF1 | #BarcelonaGP pic.twitter.com/QVGcs2uxFK — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 14, 2026

Un podio inaspettato per il Campione del Mondo in carica, autore di una gara perennemente in scia ai primi, senza mai avere uno spiraglio di velocità, da potersi inserire nella lotta. Almeno fino al ritiro di Andrea Kimi Antonelli nel finale di gara, che gli ha di fatto aperto le porte per il gradino più basso del podio. Ciò nonostante, dopo una serie di sfortune, con due ritiri consecutivi per problemi tecnici, il britannico della McLaren può sorridere per il risultato.

Lando: “Contento per il team”

“Ho fatto il possibile per tenere il passo di loro due, ma erano troppo veloci. Siamo rimasti sul pezzo, se si fosse presentato un’opportunità da cogliere, e così abbiamo avuto fortuna con il ritiro di Kimi. Sono molto contento per il team, soprattutto per essere tornati sul podio. Quindi una buona giornata per noi,” le prime parole di Lando Norris, ai microfoni di Nico Rosberg al termine del GP Barcellona.

Lando: “Continuare a lavorare”

La McLaren ha colto un podio, un risultato sicuramente positivo. Tuttavia, la vettura sembra che abbia ancora qualche gap nei confronti degli altri, specialmente per permettere di lottare per la vittoria. Il team di Woking, sicuramente è a lavoro per portare quegli aggiornamenti, che potrebbero aiutare a migliorare questa situazione.

A questo proposito, il commento di Lando Norris: “Stiamo facendo un bel lavoro, e i progressi ci sono. Tuttavia, loro stanno facendo un lavoro migliore di noi, per cui dobbiamo riconoscere i loro meriti. Per quanto ci riguarda, dobbiamo continuare a lavorare duramente e a impegnarci al massimo, ma il team lo sta facendo. Sono molto contento in questo, per cui occhi aperti e continuiamo con il lavoro”.