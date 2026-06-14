GP Barcellona, Russell: “È stata una gara difficile”

George Russell conquista il secondo posto nel GP di Barcellona, il pilota inglese della Mercedes torna sul podio dopo una serie di gare sfortunate

Un ottimo George Russell torna sul podio nel GP di Barcellona conquistando il secondo posto e completando una splendida tripletta tutta inglese insieme a Hamilton e Norris. Nonostante non sia riuscito a concretizzare la pole position del sabato con una vittoria, il britannico porta a casa punti fondamentali in ottica campionato. Russell accorcia infatti le distanze su Antonelli, complice il ritiro del pilota italiano. Allunga contemporaneamente sul quarto posto della classifica occupato da Leclerc, anche lui costretto al ritiro durante la gara.

Russell si complimenta con Hamilton e parla della sua gara

La sorpresa di questo Gran Premio è stata certamente la vittoria della Ferrari con Hamilton, e anche Russell ha voluto congratularsi con lui: “Innanzitutto enormi congratulazioni a Lewis. Sappiamo quanto questo ragazzo sia forte e quanto lavori duramente; sarà sempre un amico della Mercedes, per cui siamo davvero felici di vederlo vincere. Mi ricorda anche di quando ero ragazzino e guardavo la Formula 1″.

Il pilota numero 63 lucido e soddisfatto ha voluto commentare la sua gara, non nascondendo le insidie di una corsa a due facce: “È stata una gara difficile, ma è stato bello tornare sul podio con una corsa pulita. Tutto era iniziato molto bene, a partire dalle qualifiche e dal primo stint in cui mi sentivo a mio agio. Gli ultimi due, invece, sono stati davvero complicati”. Il pilota britannico ha poi voluto rendere omaggio ai vincitori di giornata: “La Ferrari oggi era fortissima, quindi vanno i miei complimenti a loro. Come ho già detto, però, è fantastico essere di nuovo qui sul podio”.

Russell analizza la lotta mondiale

Infine, il pilota della Mercedes ha voluto lanciare uno sguardo alla lotta iridata. Sottolineando come la concorrenza stia diventando sempre più serrata e imprevedibile in questa fase del campionato: “Già da ieri è stata una sorpresa vedere i nostri rivali così in forma, e oggi Lewis ha dimostrato di avere un passo incredibile. Con performance del genere, sarà sicuramente una minaccia concreta per la corsa al mondiale“.