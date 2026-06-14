GP Barcellona: la sintesi di gara

Terminato ufficialmente il GP di Barcellona: la sintesi del Gran Premio

Cala ufficialmente il sipario sul primo weekend spagnolo del Campionato 2026 di Formula 1. La sintesi del Gran Premio di Barcellona è più deducibile rispetto alle altre, ma non mancano le sorprese finali. Nel caldo del circuito di Catalunya la Mercedes si presenta, ancora una volta, come una delle vetture più veloci. Con Kimi Antonelli e George Russell protagonisti di una continua lotta per le prime posizioni. Un obiettivo certo non facile quando di mezzo c’è la Rossa di Lewis Hamilton. Pronto a conquistare il suo primo podio in Ferrari.

Strategia iniziale piuttosto inusuale per il Sir. Il sette volte iridato scende in pista con mescole soft. Una scelta che ha sorpreso, e non poco. Una decisione all’apparenza “particolare”, ma condivisa da Max Verstappen. Mescole hard, invece, per le due Aston Martin, che chiudono la fila. Gialla per tutto il resto della griglia.

Diversi i ritiri

Giornata caldissima, 50° gradi l’asfalto. La strategia, oggi, ha avuto un’importanza fondamentale. Ottimo spunto di Russell alla partenza, Hamilton subito dietro seguito da Antonelli. I tre mantengono le posizioni in cui sono partiti. Buona partenza anche per la McLaren di Lando Norris, che cerca immediatamente un’azione. Problemi al cambio per Lance Stroll, costretto al ritiro.

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Primo pit stop per Hamilton già al dodicesimo giro. Il britannico opta per mescole bianche. Un’azione che comporta una serie di ulteriori pit stop da parte di piloti come Liam Lawson e Russell. Poco dopo, al sedicesimo giro, costretto al ritiro anche Valtteri Bottas. Pit stop per Charles Lecrec al diciassettesimo giro. Intanto, diversi gli avvisi di track limit per Kimi Antonelli. Al trentunesimo giro, ritiro dal Gran Premio anche per Nico Hulkenberg. Amara fine della corsa, poco dopo, anche per Alexander Albon.

Virtual Safety Car, quando tutto cambia

Al 40esimo giro, dopo una gara piuttosto tranquilla, bandiera gialla causata da Fernando Alonso. Virtual Safety Car. Momento di cui approfitta il team di Maranello, che chiama Hamilton ai box per effettuare un cambio pneumatici con tempistiche perfette. Dopo una continua lotta, Antonelli riesce a conquistare la seconda posizione su Russell.

Ma la felicità, per il giovane italiano, è di breve durata. Durante il sorpasso, tocco tra le due vetture Mercedes che causa danni alla parte anteriore destra della vettura dell’attuale leader del Campionato. A seguito di ciò, danni più intensi per la vettura che costringono anche l’italiano al ritiro. A pochi giri dal termine, Virtual Safety Car causata da un fuori pista di Leclerc che causa il ritiro del monegasco. Al termine della gara, otto i ritirati totali. A vincere il GP di Barcellona, al termine, è Lewis Hamilton. Prima vittoria in Rosso per il britannico, 31esima gara con la Scuderia italiana. 106esima vittoria totale.

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