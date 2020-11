Il calendario F1 in TV 2020: ecco tutte le informazioni utili con le date dei Gran Premi, gli orari delle gare, delle qualifiche e delle prove libere. Il campionato mondiale di Formula 1 2020 organizzato dalla FIA sarà, nella storia della categoria, la 70ª stagione ad assegnare il campionato piloti e la 63ª ad assegnare il campionato costruttori.

LA F1 DOPO IL COVID

Dopo mesi di trattative, finalmente potrà partire il conto alla rovescia, con la conferma delle prime 8 gare del calendario F1 2020, che inizierà il 05 luglio in Austria.

Chiaramente i primi GP saranno a porte chiuse, per salvaguardare la salute dei tifosi, dei piloti, dei team e di tutti gli addetti ai circuiti,

LA FORMULA 1 IN TV

Per il 2020, SKY trasmetterà la Formula 1 24 ore su 24, sul canale 207 della piattaforma satellitare. TV8, emittente del canale televisivo del Gruppo Sky ha confermato gli orari dei Gran Premi di Formula 1 che saranno trasmessi in chiaro e in differita. Il canale numero 8 del digitale terrestre potrà mandare in diretta solamente cinque gare del mondiale 2020 di F1.

TV8 farà vedere tutte le gare in differita – Fonte orari formula1.com