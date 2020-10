GP Eifel: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

La gara del Gran Premio dell’Eifel prenderà vita sull’iconico circuito del Nürburgring, undicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il ritorno della massima serie in Germania è stato dovuto dopo i drastici cambiamenti apportatiti per poter disputare il campionato a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La denominazione “Eifel” è associata all’altopiano dove sorge il tracciato del Nürburgring, e dove la F1 manca dal 2013. L’ultima vittoria tra i fitti boschi dell’Eifel, appartiene alla Red Bull di Sebastian Vettel, mentre sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton a condividersi il maggior numero di edizioni vinte tra il Nürburgring e Hockenheim.

GP EIFEL orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 09 ottobre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11:00 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:30. Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 14.

La gara inizierà alle ore 14:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 09 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 10 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

Domenica 11 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 14:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP dell’Eifel d in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio dell’EIFEL in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Nürburgring

Lunghezza giro: 5,148 km

Giri: 60

Prima gara disputata: 1951

Web: nuerburgring.de

Vincitori delle passate edizioni