Horner lascia Red Bull: colpo di scena a Milton Keynes

Horner lascia Red Bull: il team informato nella mattinata di martedì

Christian Horner lascia ufficialmente la Red Bull. Martedì 9 luglio, il team di Milton Keynes ha ricevuto la comunicazione interna dell’addio del team principal inglese, che ha chiuso così la sua lunga esperienza al vertice della scuderia austriaca. Il personale è stato informato alle 11:00 tramite un messaggio aziendale, in seguito a una riunione decisiva avvenuta dopo il Gran Premio di Gran Bretagna.

La decisione è arrivata al termine di un incontro tra i due co-proprietari del gruppo Red Bull, Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz, e il CEO della parte sportiva Oliver Mintzlaff. Secondo quanto emerso, il confronto si sarebbe svolto a porte chiuse nel quartier generale della scuderia, e si è concluso con l’indicazione chiara: era giunto il momento di chiudere l’era Horner.

Nonostante un contratto in vigore fino al 2030, la proprietà ha spinto per le dimissioni immediate. Si chiude così un ciclo lungo due decenni, cominciato nel 2005 e culminato con otto titoli Piloti e sei Costruttori.

La notizia, inizialmente diffusa in esclusiva dal quotidiano tedesco Bild, è stata poi confermata anche dal De Telegraaf, che ha parlato di una decisione “inevitabile” dopo le recenti tensioni interne e l’attenzione mediatica sul ruolo del manager inglese.

Pressioni interne e clima teso dopo Silverstone

Le indiscrezioni raccontano di un clima sempre più pesante dentro la squadra, con malumori crescenti tra vertici e management, accentuati dal difficile weekend di Silverstone. Proprio dopo il GP di Gran Bretagna sarebbe arrivato l’impulso definitivo alla separazione, maturato nelle ore successive al debrief post gara.

La partenza di Horner rappresenta uno dei colpi di scena più clamorosi del 2025 in Formula 1. Dopo mesi di speculazioni e smentite, è arrivata l’ufficialità che segna una svolta radicale nella gestione della scuderia che ha dominato l’era ibrida e quella attuale.

Resta da capire quali saranno gli effetti sul futuro di Max Verstappen e sull’equilibrio interno al team, già sotto pressione per i risultati altalenanti dell’ultimo mese. Intanto, dal quartier generale austriaco, si attende un comunicato ufficiale nelle prossime ore.

Notizia in aggiornamento

Fonte

Mattia Romano