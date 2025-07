GP Gran Bretagna: Hamilton isolato per un guasto al GPS

GP di Gran Bretagna: il meteo rovina il weekend di Hamilton e della Ferrari

Nel GP di Gran Bretagna, davanti al suo pubblico di casa, Hamilton non ha ottenuto il risultato che sperava. Dopo aver chiuso le prime due sessioni di prove libere in prima e terza posizione, e dopo essere andato vicino a un buon tempo anche nelle FP3, la sua Ferrari sembrava avere il potenziale per contendersi le prime posizioni. Tutto questo, però, prima di dover fare i conti con condizioni meteo difficili e tutt’altro che favorevoli per la Rossa.

Hamilton veloce in pista, ma la qualifica non conferma il passo

Sir Lewis ha vissuto con grande emozione la sua prima gara a Silverstone, vestendo i colori del Cavallino. Sul celebre circuito inglese, sono accorsi tantissimi tifosi: ben mezzo milione di spettatori durante tutto il weekend. I supporter inglesi – divisi perlopiù tra il giallo fluo dei fan di Norris e il rosso Ferrari – hanno così confermato la loro grande passione per la Formula 1.

Ma, come spesso è successo anche quest’anno, i risultati delle prove non hanno rispecchiato ciò che poi è successo in gara. Nonostante i due ferraristi avessero mostrato un passo promettente, qualcosa non ha funzionato già nelle qualifiche. Una prima fila sembrava alla portata del team italiano. Ma entrambi i piloti, nel loro ultimo giro lanciato, hanno commesso piccole sbavature che sono costate loro molto, costringendoli a partire dalla terza.

Condizioni difficili per Ferrari: The Hammer lotta, ma resta fuori dal podio

Le condizioni atmosferiche, complesse e difficili da interpretare anche dal muretto box, hanno reso la gara della Ferrari tutta in salita. Il team ha scelto di differenziare la strategia tra i due piloti, decidendo di lasciare Hamilton in pista con le gomme intermedie, nonostante la pista si stesse progressivamente asciugando. Una scelta che, alla luce della gara del compagno di squadra Leclerc, si è rivelata corretta.

Il sette volte campione del mondo è stato chiamato al box al giro 41 per montare le gomme slick. Ma al rientro in pista, Lewis ha faticato a mantenere il controllo della sua monoposto. Di conseguenza, non è riuscito a colmare il gap con Hülkenberg e ha dovuto rinunciare al tentativo di conquistare il terzo gradino del podio.

Vasseur sul GP di Gran Bretagna: “Abbiamo perso il GPS di Lewis, abbiamo corso alla cieca”

Ma il team principal, Frédéric Vasseur, ha svelato un retroscena, spiegando il motivo per cui hanno avuto difficoltà nel decidere quando fermare il pilota britannico. “Probabilmente è stato un giro troppo presto per fermarsi” – ha ammesso la ‘chef’ di Maranello – “Lewis, infatti, è andato lungo nelle curve 3 e 4 e ha perso qualche secondo. Alonso era già più veloce in alcune curve, ma quella era una di quelle situazioni in cui, se stai ad aspettare che gli altri facciano una mossa prima di te, poi è troppo tardi!“, ha poi dichiarato.

Ma, a quanto pare, un piccolo guasto al GPS, a partire dal giro 10, ha ulteriormente penalizzato il team: “È sempre difficile prendere una decisione dal muretto dei box. E in più abbiamo perso il GPS di Lewis“, ha rivelato Fred Vasseur. “Quindi, per tutta la gara siamo andati alla cieca, non sapevamo dove si trovasse la vettura numero #44“, ha concluso con rammarico. Insomma, un’altra domenica complicata per Scuderia italiana, che lascia ancora aperti molti interrogativi sul suo futuro prossimo.