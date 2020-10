GP Portogallo: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Domenica il circus si sposta nella penisola iberica per la prima edizione del Gran Premio del Portogallo all’Autódromo Internacional do Algarve. Il circuito portoghese dopo aver ospitato i test della massima serie nel lontano 2008, è utilizzato quasi esclusivamente per le gare motociclistiche.

A seguito del COVID-19, la FIA per garantire un numero sufficiente di gare, ha aggiunto al calendario di Formula 1 anche questo tracciato. L’impianto costato circa 195 milioni di Euro, fa parte di un parco motoristico più ampio, con a fianco un kartodromo e diverse strutture per ospitare gli eventi di questo tipo, questo è poi circondato dalla città di Portimão; località balneare nel sud del Portogallo.

GP PORTOGALLO orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 23 ottobre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 12:00 fino alle 13:30 e dalle 16:00 fino alle 17:30. Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà alle ore 14:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 23 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 12:00 alle 13:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 16:00 alle 17:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 24 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 25 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 14:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP del Portogallo in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio DEL PORTOGALLO in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Autódromo Internacional do Algarve – Portimão

Lunghezza giro: 4,653 km

Giri: 66

Prima gara disputata: 2020

Web: autodromodoalgarve.com

Vincitori delle passate edizioni