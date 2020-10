GP Emilia-Romagna: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Il prossimo fine settimana la Formula Uno si trasferirà sull’emozionante tracciato di Imola, per il terzo appuntamento in programma nel nostro paese. Per questa gara ci sarà un format particolare che vedrà la prima accensione dei motori sabato 31 con l’unica sessione di prove libere, mentre nel primo pomeriggio , potremo assistere alle qualifiche. Il Circus mancava da Piazza Ayrton Senna da Silva, da ormai 14 anni ed è proprio per questo che l’attesa è ancora più forte. Lewis Hamilton arriva sul tracciato di Imola, dove non ha mai corso e dove Michael Schumacher è ancora il re con 7 successi, ma anche il circuito che ha visto la scomparsa di Senna e Ratzenberger.

GP EMILIA-ROMAGNA orari TV

Il week-end avrà inizio sabato 31 ottobre 2020 con l’unica sessione di prove libere, dalle 10:00 fino alle 11:30. A seguire ci saranno le qualifiche che inizieranno alle ore 14:00.

La gara inizierà alle ore 13:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e TV8.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e TV8.

Sabato 31 ottobre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 1 – Dalle ore 10:00 alle 11:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 14:00 alle 15:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Diretta

Qualifiche – Dalle ore 14:00 – Diretta su TV8*

Domenica 01 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 13:10 – Diretta su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Diretta

Gara – Dalle ore 13:00 – Diretta su TV8*



* gli orari della diretta in chiaro, del GP dell’Emilia-Romagna in TV, sono stati confermati

Come seguire il gran premio DELL’EMILIA-ROMAGNA in TV

La gara potrà essere seguita in diretta, su Sky Sport F1 HD e sul canale TV8. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, e le qualifiche. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Lunghezza giro: 4,909 km

Giri: 63

Prima gara disputata: 1980

Web: autodromoimola.it

Vincitori delle passate edizioni