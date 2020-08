GP Italia: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Si ritorna in pista per il Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del mondiale di Formula Uno e dopo la tappa a Spa-Francorchamps, che ha rilanciato la Mercedes alla conquista dell’ennesimo titolo mondiale. Ma questa non è più una novità; ormai tutte le attenzioni sono rivolte alla crisi Ferrari e alle prestazioni deludenti dopo la tappa belga.

Altra novità da tenere sotto controllo è l’abolizione del “Party mode“, il sistema che permette di aumentare la potenza della power unit. Ma cosa accadrà veramente? Forse diminuirà il gap tra la casa di Stoccarda e il resto del gruppo, ma non ci aspettiamo uno stravolgimento delle prestazioni delle monoposto. Sicuramente potremmo assistere a più duelli, ma la cristallizzazione di molte componenti, ristabilirà gli equilibri.

GP ITALIA ORARI TV

Il week-end avrà inizio venerdì 04 settembre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11 fino alle 12:30 e dalle 15 fino alle 16:30. Sabato 05 settembre 2020 alle ore 12 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15.

La gara inizierà alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su TV8. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 04 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 05 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD*

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Diretta



Prove Libere 3 – Dalle ore 13:00 alle 14:00 – Differita su TV8*

Qualifiche – Dalle ore 15:00 – Diretta su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 06 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su TV8*



COME SEGUIRE IL GP D’ITALIA IN TV

La gara potrà essere seguita su Sky Sport F1 HD, e sul canale TV8. Sul satellite gli orari per seguire il GP d’Italia sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, i canali di riferimento saranno TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita (da confermare)

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

* gli orari della differita, del GP d’Italia in TV, potrebbero subire delle variazioni

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI MONZA

L’autodromo di Monza è un circuito pieno di storia dove le vetture di F1 percorrono il 75% di ogni singolo giro a gas aperto, raggiungendo elevate velocità.

I lunghi rettilinei intervallati dalle chicane portano le monoposto a superare i 320 km/h in quattro diversi punti, con una velocità massima di 340 km/h sul rettifilo principale. Caratteristiche che si traducono in configurazioni da basso carico aerodinamico, bilanciato anche da buon grip meccanico per non perdere tempo prezioso nell’affrontare gli insidiosi cordoli delle chicane.

Attenzione alle due curve di Lesmo, particolarmente insidiose: uscendo a 180 km/h dalla seconda di Lesmo si potrebbe sbagliare la direzione e finire fuori.

Infine, occhio alla prima chicane, con le monoposto che in 150 metri passano da 340 a 80 km/h.

Circuito: Monza Eni Circuit

Lunghezza giro: 5.793km

Giri: 53

Prima gara disputata: 1950

Web: monzanet.it

VINCITORI PASSATE EDIZIONI