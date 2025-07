Team principal: chi sono e cosa fanno?

Tutto quello che c’è da sapere su uno dei ruoli più importanti del paddock

Nel mondo della Formula 1, il team principal è la figura chiave alla guida di una scuderia. È il “capo” della squadra, colui che gestisce le operazioni quotidiane e su cui ricade la responsabilità finale dei risultati in pista. Ma cosa fa esattamente? E chi sono i team principal nel 2025? Scopriamolo insieme.

Il ruolo del team principal in F1 oggi

Nel passato, i team principal erano spesso i fondatori, progettisti o persino i piloti delle squadre (basti pensare a Colin Chapman con Lotus o Jack Brabham). Oggi, invece, sono manager professionisti, spesso assunti da grandi gruppi o case automobilistiche.

Non costruiscono più le vetture né scendono in pista: guidano il team a livello strategico, gestionale e politico. Rappresentano la squadra davanti ai media, alla FIA, agli sponsor e agli altri team. Sono responsabili del clima interno, della selezione del personale e del coordinamento fra i vari reparti.

I team principal della F1 nel 2025

Red Bull – Laurent Mekies

Ex ingegnere aerodinamico, Mekies ha un’esperienza venticinquennale nel motorsport. Dopo anni alla FIA e poi in Ferrari come direttore sportivo, è tornato nel 2024 al team junior (Racing Bulls) prima di diventare il secondo team principal della storia di Red Bull, subentrando a Christian Horner nel 2025.

Racing Bulls – Alan Permane

Veterano della F1 dal 1989, ha lavorato con Benetton, Renault e Alpine. Dopo una breve esperienza come direttore sportivo del team junior Red Bull, nel 2025 ha assunto il ruolo di team principal.

Alpine – Steve Nielsen

Subentrato a Oliver Oakes dopo il GP di Miami 2025, Nielsen vanta un’esperienza di quasi 40 anni in F1. Ha lavorato per Lotus, Tyrrell, Honda e ha vinto titoli con Renault nel 2005 e 2006. È una figura tecnica e diplomatica molto apprezzata nel paddock.

Kick Sauber – Jonathan Wheatley

Dopo 18 anni in Red Bull come direttore sportivo, Wheatley è diventato team principal di Sauber nell’aprile 2025. Guiderà la transizione del team verso la trasformazione in Audi ufficiale nel 2026.

Aston Martin – Andy Cowell

Ex capo dei motori Mercedes, ha assunto la guida del team nel 2025 dopo essere entrato come CEO del gruppo nel 2024. La sua esperienza tecnica sarà cruciale per le ambizioni del team di Silverstone.

Haas – Ayao Komatsu

È il primo giapponese alla guida di un team americano. Dopo anni in pista come ingegnere, è diventato team principal nel 2024, subentrando a Günther Steiner dopo una stagione deludente.

Ferrari – Frédéric Vasseur

Dopo successi nelle formule minori (ha lanciato Hamilton), ha diretto Renault e Alfa Romeo prima di approdare a Maranello nel 2023. Sotto la sua guida, Ferrari è tornata competitiva, chiudendo seconda nel 2024.

McLaren – Andrea Stella

Ingegnere italiano con lunga esperienza in Ferrari, è team principal dal 2023. Dopo una brillante stagione d’esordio, ha portato McLaren alla vittoria del campionato costruttori nel 2024, interrompendo un digiuno che durava dal 1998.

Williams – James Vowles

Stratega di lungo corso in Mercedes, ha preso le redini di Williams nel 2023. In un solo anno ha risollevato la squadra dall’ultima posizione al settimo posto. È uno dei manager più giovani e tecnici del paddock.

Mercedes – Toto Wolff

Team principal e comproprietario del team con il 33% delle quote, Wolff è alla guida di Mercedes dal 2013. Ha costruito l’era dominante dell’ibrido, con Hamilton, Rosberg e la squadra vincente tra il 2014 e il 2021. È anche il marito dell’ex pilota Susie Wolff, oggi a capo della F1 Academy.

In un ambiente altamente competitivo e tecnologico come la Formula 1, il team principal è il leader strategico, la figura che tiene unita la squadra, dà la direzione e garantisce che ogni pezzo del puzzle funzioni in sinergia. Non è solo un manager, ma spesso anche un visionario.

Nel 2025, le scuderie di Formula 1 sono più strutturate e aziendalizzate che mai: la leadership, dunque, fa la differenza. E questi 10 nomi sono quelli da tenere d’occhio nella corsa al successo.