GP Bahrain: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Il prossimo fine settimana vedrà il ritorno della Formula 1 sulla pista di Sakhir, costruita nel deserto e vicino alla capitale Manama. Il tracciato lungo 5.412 metri è caratterizzato da un asfalto abrasivo e con una bassa aderenza, vista la presenza della sabbia trasportata dai venti.

I piloti dovranno affrontare una pista impegnativa dove i freni e la grande trazione possono fare la differenza sui tre lunghi rettilinei e le curve lente.

GP BAHRAIN orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 27 novembre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 12:00 fino alle 13:30 e dalle 16:00 fino alle 17:30. Sabato 28 novembre 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

Si comincia al calar del sole e si finisce sotto la luce dei riflettori, con la gara che inizierà alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207). Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 27 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 12:00 alle 13:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 16:00 alle 17:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 28 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

Domenica 29 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP del Bahrain in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio DEL BAHRAIN in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD o in diretta testuale su F1world, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Bahrain International Circuit

Lunghezza giro: 5.412m

Giri: 57

Prima gara disputata: 2004

Web: bahraingp.com

