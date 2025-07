Alonso furioso con Aston: “Abbiamo sbagliato tutto”

Lo spagnolo critica la gestione strategica del team nel GP di Gran Bretagna

Fernando Alonso ha espresso forte frustrazione per le decisioni strategiche adottate dal suo team, Aston Martin, durante il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In una gara condizionata dal meteo mutevole, lo spagnolo ha chiuso solo in nona posizione, perdendo due posizioni rispetto alla partenza. Al contrario, il compagno di squadra Lance Stroll ha beneficiato di una strategia molto più efficace, risalendo dal 17° al 7° posto, ed è stato addirittura terzo per un breve momento.

Due strategie completamente diverse

La chiave del successo di Stroll è stata una serie di pit stop azzeccati nei momenti cruciali della gara. Il canadese ha effettuato il primo cambio gomme al sesto giro, approfittando di una Virtual Safety Car per montare le gomme soft, quando molti altri piloti avevano già optato per le intermedie. Questa mossa gli ha permesso di recuperare numerose posizioni. Al decimo giro, con la pioggia tornata a bagnare la pista, Stroll è rientrato ai box per montare le gomme intermedie, guadagnando così terreno su chi aveva aspettato troppo per cambiare mescola, tra cui lo stesso Alonso, fermatosi solo all’undicesimo giro e scivolato dal sesto al decimo posto.

Alonso ha poi effettuato il secondo pit stop al giro 37, diventando il primo a passare alle slick. Tuttavia, quella scelta si è rivelata prematura: il grosso del gruppo, incluso Stroll, ha effettuato il passaggio alle gomme d’asciutto solo tra i giri 41 e 44.

Alonso: “Non capisco perché non usiamo i dati dell’altra macchina”

Intervistato dopo la gara, Alonso non ha nascosto il suo disappunto: “È stata una gara molto difficile da gestire e, per noi, si è trasformata in un’occasione persa. Non sono contento. Siamo partiti settimi e arrivati noni. Abbiamo sbagliato qualcosa in modo evidente.”

Lo spagnolo ha poi fatto notare una ricorrenza nelle strategie tra i due lati del box: “In queste situazioni, il lato del box di Lance tende ad essere più preciso. Loro hanno fatto un ottimo lavoro. Lance ha fatto due soste prima ancora che io effettuassi la mia prima. È così che è salito in terza posizione.”

Alonso ha criticato la mancanza di comunicazione strategica interna: “Trovo difficile capire come mai, avendo una seconda macchina in terza posizione, non utilizziamo le stesse informazioni nel mio lato del box. È assurdo. Siamo nello stesso team.”

“Non è il pilota a decidere in queste condizioni”

Il 43enne ha poi sottolineato quanto i dati siano cruciali in gare con meteo incerto:

“Ho l’esperienza, ma non i dati. Quando mi dicono di rientrare, io rientro. Posso dare un feedback sulle condizioni della pista, ma oltre quello non posso fare molto. Chi dice che in queste condizioni è il pilota a decidere e vincere, dice sciocchezze.”

“Questa è una gara guidata dai dati, con tutti i parametri che abbiamo a disposizione. Il primo stop è stato difficile da interpretare, lo capisco. Anche Hamilton, Russell, Gasly, Sainz e io ci siamo fermati più o meno nello stesso momento. Ma siamo usciti dietro a Ocon, Lance, Nico. Tanti hanno fatto la scelta giusta. Il secondo stop? Ero il primo a passare alle slick. Il team pensava che le intermedie stessero perdendo temperatura. Ma ho perso altri 25 secondi. È stato frustrante.”

Cowell difende la squadra: “Le decisioni sono state prese centralmente”

Il responsabile del team, Andy Cowell, ha difeso la gestione strategica, sostenendo che non c’è stato alcun favoritismo tra i due piloti:

“Non penso ci sia stato un problema. La strategia viene decisa centralmente, perché c’è un solo box e bisogna considerare il quadro generale del team.”

Cowell ha ammesso che, con il senno di poi per Aston, sarebbe stato meglio far seguire ad Alonso la stessa strategia di Stroll: “A posteriori, troppo presto con Fernando. Ma abbiamo quasi fermato entrambi i piloti nello stesso giro. All’inizio era chiaro che la pista si stava asciugando e le intermedie si stavano consumando. Tutti stavano pensando: ‘Dobbiamo fermarci ora’.”

Un weekend amaro per Aston Martin

Alla fine del weekend di Silverstone, Aston Martin resta ottava nel campionato costruttori. Lance Stroll è 12° nella classifica piloti, mentre Alonso sulla sua Aston è sceso al 14° posto. Un risultato deludente per una squadra che sperava di sfruttare le condizioni miste per guadagnare posizioni importanti.