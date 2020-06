GP Austria: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo 112 giorni dalla cancellazione del GP d’Australia, per effetto del Covid-19, i motori tornato rombare, in occasione del Gran Premio d’Austria, prima gara, di una stagione dimezzata dall’effetto coronavirus. La mancanza del pubblico, renderà surreale, questo primo appuntamento, dove sicuramente non mancheranno i punti di domanda in casa Ferrari, dopo il divorzio con l’alfiere del Cavallino. Tante novità ci attenderanno in questa prima avventura del 2020, ma queste le vedremo, durante lo svolgimento della gara.

GP AUSTRia orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 03 luglio 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11:00 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:30. Sabato 04 luglio 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) mentre su TV8 sarà possibile vedere la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 03 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 04 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky Sport F1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8 (da confermare)

Domenica 05 luglio 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 21:00 – Differita su TV8 (da confermare)



Come seguire il gran premio d’AUSTRALIA in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato sul circuito del Red Bull Ring

Il tracciato che ospiterà il Gran Premio d’Austria è situato vicino a Spielberg e negli anni novanta ha subito un costoso rinnovamento, riprendendo l’attività motoristica nel 2011 con il nome di Red Bull Ring. Il tracciato conserva il disegno introdotto nel 1996, quando l’autodromo fu ridenominato A1-Ring.

L’impianto ha ospitato 33 edizioni: dal 1970 al 1987 sul tracciato originario e dal 1997 al 2003 su un tracciato completamente rinnovato.



Circuito: Red Bull Ring

Giri: 71

Lunghezza giro: 4.130 Km

Prima gara disputata: 1963

Web: www.projekt-spielberg.com

