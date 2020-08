GP F1 70: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Domenica si ritorna in pista per assistere al secondo appuntamento consecutivo sul circuito di Silverstone. Dopo la vittoria di Lewis Hamilton su tre ruote, Liberty Media ha deciso di rinominare il secondo weekend inglese, celebrando il 70° Anniversario della Formula 1, che proprio in terra britannica vide il suo primo appuntamento della storia.

Domenica abbiamo assistito al quasi dominio delle due Mercedes, fermate soltanto da un’usura eccessiva degli pneumatici Pirelli; questo ha dato vita ad una seconda gara, proprio quando mancavano pochi chilometri dalla bandiera a scacchi. Il rimescolamento ha dato possibilità alla Ferrari, di conquistare un improbabile podio, dopo il quasi ko di Bottas.

GP GRAN BRETAGNA ORARI TV

l week-end avrà inizio venerdì 7 agosto 2020 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 12:00 fino alle 13:30 e dalle 16:00 fino alle 17:30. Sabato 8 agosto 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà domenica 9 agosto 2020 alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD, mentre su F1world potrete seguire lo streaming testuale. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara e le qualifiche in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette su SKY e TV8.

Venerdì 07 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 12:00 alle 13:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 16:00 alle 17:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 08 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8

—————————————————————————–

Domenica 09 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI SILVERSTONE

La storia del Gran Premio di Gran Bretagna risale al 1950 quando partì il campionato del mondo di Formula 1 e diciamo che l’appuntamento britannico è il più antico del calendario, insieme alla gara di Monza. Il circuito di Silverstone, sorge su un vecchio aeroporto militare e ha ospitato il 13 maggio 1950 primo Gran Premio di Formula 1 della storia, diventando sede eletta, con le sue 70 edizioni.

La pista che sorge nelle contee di Northamptonshire e Buckinghamshire rimanendo una delle più veloci del calendario con il piede sull’acceleratore per circa il 65% del giro e una velocità di percorrenza media di 215 km/h.

Circuito: Silverstone

Giri: 52

Lunghezza giro: 5.891 Km

Prima gara disputata: 1950

Web: silverstone.co.uk

Vincitori delle passate edizioni