GP Spagna: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

La Formula 1 torna ad accendere i motori e lo fa in occasione del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento della stagione 2020. Dopo 5 tappe, che ci hanno regalato, non poche emozioni, grazie anche alla vittoria della Red Bull nel secondo appuntamento britannico, il circus è pronto, dopo solo una settimana, a regalarci un’altra gara, prima della pausa estiva.

Purtroppo, dovremo ancora sorbirci le polemiche che girano intorno alla Racing Point, anche se l’argomento non è sempre molto limpido. Invece è chiaro il potenziale del team di Stoccarda, anche dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa, dopo una corsa imprevedibile, che ha visto ribaltarsi le prestazioni alcuni team, apparsi in gran forma durante le qualifiche.

Invece, a parte la “girella” di Vettel, sembra che la Ferrari, abbia trovato un certo ritmo gara, anche se risulta ancora distante in certe condizioni.

GP SPAGNA ORARI TV

ll week-end avrà inizio venerdì 14 agosto 2020 con le prime due sessioni di prove libere (FP1 – FP2), dalle 11:00 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:30. Sabato 15 agosto 2020 alle ore 12:00 ci sarà la terza sessione (FP3) di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara prenderà il via, domenica 16 agosto 2020 alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e in diretta LIVE su F1world, mentre su TV8 potrete vedere la gara in differita.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 14 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 15 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita



Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 16 agosto 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 14:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



COME SEGUIRE IL GP DI SPAGNA IN TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

* gli orari della differita, del GP di Spagna in TV, potrebbero subire delle variazioni

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DI BARCELLONA

Noto come circuito del Montmeló, il tracciato è situato a circa venti chilometri a nord-est di Barcellona. La pista venne inaugurata nel 1991, in previsione dei giochi olimpici dell’anno seguente e da allora ha sempre ospitato il GP di Spagna del campionato di Formula 1.

Team e piloti conoscono le sue curve alla perfezione ed è difficile inventarsi qualcosa, anche se spesso questa pista ha saputo offrire gare spettacolari.

Luogo: Circuito di Catalogna (Barcellona)

Giri: 66

Lunghezza giro: 4,627 km

Prima gara disputata: 1971

Web: circuitcat.com

Vincitori delle passate edizioni