GP Toscana: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Si ritorna a correre dopo un Gran Premio d’Italia, che ha visto l’inaspettata vittoria di Gasly e una serie di colpi di scena che hanno compromesso la gara di Vettel e di Hamilton. Con la bandiera rossa dovuta allo spettacolare incidente di Leclerc, l’AlphaTauri ha regalato a tutti i tifosi (anche quelli di cartone) una bella vittoria tutta italiana.

Dopo gioia e dolori si arriva, per la prima volta nella storia della Formula 1, al Mugello in occasione della gara numero 1000 della Ferrari.

Il circuito toscano, inaugurato nel 1974 e sicuramente fuori dagli schemi di Hermann Tilke, non è mai stato protagonista di una gara ufficiale di Formula 1. Il tracciato è caratterizzato da una sede stradale abbastanza stretta, con continui dislivelli e con 15 curve da percorrere ad una velocità media-alta. Parliamo di un impianto “old-school” piuttosto tecnico, con diverse curve tutte differenti fra loro e un asfalto particolarmente aggressivo sugli pneumatici.

Il curriculum del Mugello è pieno di edizioni legate alle Finali Mondiali Ferrari, ma soprattutto è un circuito utilizzato per le gare di moto. Il 2020, non potrà gremire gli spalti come nel MotoGP, ma 3000 persone potranno assistere a questa gara, che si preannuncia un interessante appuntamento per vedere se le due monoposto di Maranello, riusciranno a portarsi a casa un risultato degno del valore, dei due campioni in Rosso.

GP TOSCANA ORARI TV

Il week-end avrà inizio venerdì 11 settembre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11 fino alle 12:30 e dalle 15 fino alle 16:30. Sabato 12 settembre 2020 alle ore 12 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15.

La gara inizierà alle ore 15:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) e su TV8. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 11 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:00 alle 12:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 12 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD*

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Diretta



Prove Libere 3 – Dalle ore 13:00 alle 14:00 – Differita su TV8*

Qualifiche – Dalle ore 15:00 – Diretta su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 13 settembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Diretta

Gara – Dalle ore 15:10 – Diretta su TV8*



COME SEGUIRE IL GP DELLA TOSCANA IN TV

La gara potrà essere seguita su Sky Sport F1 HD, e sul canale TV8. Sul satellite gli orari per seguire il GP della Toscana sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, i canali di riferimento saranno TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita (da confermare)

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

* gli orari della differita, del GP della tocana in TV, potrebbero subire delle variazioni

QUALCHE DATO SUL CIRCUITO DEL MUGELLO

Si parte con la prima staccata, alla curva San Donato, dove bisogna prepararsi alla frenata più impegnativa, perché si arriva dal lungo rettilineo del traguardo. Dall’uscita di curva 1 si arriva immediatamente alla esse formata dalle curve Luco e Poggio Secco. Poi un breve rettilineo che porta alla seconda esse, formata dalle curve Materassi e Borgo San Lorenzo e poi in sequenza la Casanova e la Savelli. Arrivati a questo punto si intravedono le due curve più spettacolari della pista: la Arrabbiata 1 e la Arrabbiata 2, con quest’ultima particolarmente insidiosa. La esse successiva formata dalle due curve Scarperia e Palagio che portano ad un breve rettilineo fino al curvone Correntaio dopo il quale c’è la quarta esse veloce formata dalle curve Biondetti 1 e Biondetti 2.

Si arriva così all’ultima curva prima del traguardo denominata Bucine, che porta ci riporta sul rettilineo principale.

Circuito: Autodromo internazionale del Mugello

Lunghezza giro: 5.245km

Giri: 53

Inaugurazione: 1974

Web: mugellocircuit.com