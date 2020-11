GP Turchia: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo 9 anni la “classe regina” del motorsport torna a correre sul tracciato dell’Istanbul Speed Park, un circuito progettato da Hermann Tilke e costato 40 milioni di dollari. L’impianto, situato a Akfirat, a circa un’ora di macchina dalla capitale Istanbul, presenta delle caratteristiche simile Spa-Francorchamps, Interlagos e Laguna Seca, tuttavia è la curva 8 ad essere il vero banco di prova per i piloti, che si ritrovano ad affrontare una parabola a sinistra veloce e irregolare.

Il circuito turco è stato inserito nel calendario di Formula 1 a seguito dell’emergenza COVID-19, permettendo così alla FIA di garantire un numero sufficiente di gare.

GP TURCHIA orari TV

Il week-end avrà inizio venerdì 13 novembre 2020 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 09:00 fino alle 10:30 e dalle 13:00 fino alle 14:30. Sabato 14 novembre 2020 alle ore 10:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 13:00.

La gara inizierà alle ore 11:10 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207) Invece su TV8 potrete seguire la differita. F1world sarà in diretta live-streaming!!!

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 13 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 09:00 alle 10:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 13:00 alle 14:30 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Sabato 14 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 10:00 alle 11:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 13:00 alle 14:00 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 19:00 – Differita su TV8*

Domenica 15 novembre 2020

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta Esclusiva

Gara – Dalle ore 11:10 – Diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*



* gli orari della differita, del GP della Turchia in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio DELLA TURCHIA in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD, il canale TV8, invece trasmetterà l'evento solo in differita. Sul satellite l'appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e per le libere in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Circuito: Istanbul Speed Park

Lunghezza giro: 5.338m

Giri: 58

Prima gara disputata: 2005

Web: NO

Vincitori delle passate edizioni

Anno Circuito Pilota Vettura 2005 Istanbul Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 2006 Istanbul Felipe Massa Ferrari 2007 Istanbul Felipe Massa Ferrari 2008 Istanbul Felipe Massa Ferrari 2009 Istanbul Jenson Button Brawn-Mercedes 2010 Istanbul Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2011 Istanbul Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2020 Istanbul

UN GIRO all’Istanbul Speed Park