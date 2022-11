GP Abu Dhabi, anteprima: il circuito e il meteo

GP Abu Dhabi, final round. Il mondiale di Formula 1 2022, si appresta a chiudere il sipario nel weekend. Nell’attesa ecco l’anteprima

GP Abu Dhabi, anteprima. Il mondiale di Formula 1 2022 si appresta a vivere il suo ultimo weekend di gara. Siamo infatti giunti alla 22° prova, e come è di consueto da qualche anno, tocca ad Abu Dhabi e il circuito di Yas Marina chiudere il sipario.

È stata una stagione molto lunga, combattuta e ricca di colpi di scena, in pista, ma anche nelle sedi della FIA, con la vicenda che ha coinvolto la Red Bull, sullo sforamento del budget cap e infine la modifica di una norma per contrastare il porposing.

Abbiamo conosciuto Miami come nuova tappa. Sono altresì tornati i tifosi, con grande partecipazione e festa a ogni tappa, quasi un ritorno alla normalità dopo due anni condizionati dalla pandemia.

Il campionato ha visto sfidarsi, Max Verstappen e Charles Leclerc per il titolo piloti, finito nelle mani del pilota olandese per il secondo anno consecutivo. Sul fronte costruttori, sono stati Red Bull e Ferrari a contendersi il titolo, vinto dal team anglo-austriaco.

Il GP Abu Dhabi, rappresenta l’ultima gara dove giocarsi le sfide per le migliori posizioni in classifica piloti e costruttori, tra gli altri concorrenti. In primis, il secondo posto piloti, conteso da Charles Leclerc e Sergio Perez. Nei costruttori, la Ferrari tenta di difendere il secondo posto dalla minaccia Mercedes. Sfida accesa tra Alpine e McLaren per il quarto posto, tra Alfa Romeo e Aston Martin per il sesto posto. Infine c’è l’ottavo posto conteso da Haas e AlphaTauri. Vedremo come sarà il risultato finale.

Atto finale

Dopo lo sfortunato weekend brasiliano, terminato senza podio, Red Bull si presenta ad Abu Dhabi con la voglia di chiudere al meglio questa stagione, che l’ha vista vincere il titolo costruttori e il titolo piloti con Max Verstappen. L’obiettivo sarà quello di vincere la gara. D’altra parte, c’è Sergio Perez in lotta per il secondo posto nel campionato piloti. Obiettivo non semplice, come abbiamo visto in Brasile, con Max Verstappen che non ha voluto aiutarlo. Nel dopo gara, si sono visti Christian Horner, Max Verstappen e Sergio Perez discutere tra loro, facendo presagire un rapporto non molto tranquillo tra i due piloti, forse per una vicenda passata mal digerita da parte di Max. Vedremo quale sarà l’andazzo a Yas Marina, e se Sergio Perez riuscirà a diventare vice-campione del mondo.

Situazione non altrettanto tranquilla in casa Ferrari, reduce da una stagione che l’ha vista partire alla grande, con vittorie e grandi speranze, per poi collezionare sfortune, ritiri, errori e quant’altro. Malgrado le premesse, e una monoposto che si è dimostrata all’altezza della concorrenza, veloce e competitiva, la Ferrari non è riuscita a portare a casa i titoli iridati, che mancano da troppi anni. Ma di sicuro ci riproverà nel 2023, così come i piloti. Abu Dhabi, atto finale di questa stagione per la Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, i quali tenteranno il tutto e per tutto, per concluderla al meglio, e magari come era iniziata… con una vittoria.

A job well done. Time to seal the deal in Abu Dhabi 🤝#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/yTgzojoz8j — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 14, 2022

A Interlagos è tornata la Mercedes, protagonista con ottime prestazioni e competitività, e ciliegina sulla torta, la tanto agognata vittoria stagionale. George Russell ha infatti vinto per la prima volta in carriera, riportando la Mercedes sul gradino più alto del podio, e con tanto di doppietta, visto il secondo posto di Lewis Hamilton. Fantastico risultato, per un team che negli anni passati ha vinto e dominato, ma che nel 2022 si è trovata in difficoltà, a livello di prestazioni, guida e competitività. Chissà che il risultato del Brasile, possa essere il preludio di un ritorno del team di Brackley, a lottare per la vittoria, insieme a Red Bull e Ferrari? Vedremo come concluderanno la stagione ad Abu Dhabi.

“Huge congratulations to George, what an amazing drive. He truly deserves it.” High praise from @LewisHamilton after @GeorgeRussell63‘s first @F1 win! 💪 pic.twitter.com/bFZD6AMzl9 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2022

Danke Seb

Il GP Abu Dhabi, rappresenta l’ultima gara in carriera per Sebastian Vettel. Il pilota tedesco, dopo 15 anni si appresta a salutare la Formula 1, categoria regina che l’ha visto guidare per BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Scuderia Ferrari e Aston Martin. In Toro Rosso, al GP d’Italia 2008 ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1. Poi, l’approdo in Red Bull e l’inizio di un lungo periodo di vittorie e imprese indimenticabili, conquistando ben 4 titoli iridati. Successivamente, l’avventura in Ferrari con il sogno di vincere il titolo iridato, quasi per ripetere l’impresa del suo mito e connazionale, Michael Schumacher. Obiettivo che purtroppo non è mai arrivato. Aston Martin, la sua ultima avventura, dove sperava di poter ottenere di più, ma le monoposto che ha avuto, non glielo ha permesso. Tuttavia, anche nelle difficoltà ha spesso tirato fuori imprese incredibili.

📻 “DU BIST WELTMEISTER!!” 👑 pic.twitter.com/Nan7o7MGaR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 14, 2022

Negli ultimi anni, Seb si è contraddistinto anche per le sue iniziative intraprese fuori dalle piste, per la sua cordialità, gentilezza e sportività, riservata ai tifosi, appassionati e ai suoi colleghi. Siamo certi che Sebastian Vettel, ad Abu Dhabi ci regalerà altre sorprese, e magari una di quelle imprese, per salutare alla grande la Formula 1 e i tifosi.

One of #F1’s greatest. Prepare yourselves, it’s going to be emotional.#DankeSeb pic.twitter.com/nDIEiWTWpc — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 14, 2022

Ultima gara di Ricciardo… arrivederci al 2024?

Altro pilota, che con ogni probabilità ci saluterà ad Abu Dhabi, è Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è in procinto di correre per l’ultima volta con la McLaren, e dalle ultime voci, anche la Formula 1.

Sappiamo poco sul suo futuro: se avrà deciso per un anno sabbatico o di diventare terzo pilota per un team di Formula 1 in attesa di un ritorno nel 2024, se si dovesse liberare qualche sedile.

Daniel Ricciardo 33 anni, ha trascorso 11 stagioni in Formula 1, durante le quali ha collezionato 8 vittorie. Vedremo quale strada intraprenderà. Ma nel frattempo, vorrà salutare alla grande la stagione e la McLaren, con un ottimo risultato ad Abu Dhabi.

Nicholas Latifi, si prepara ad affrontare l’ultima gara con la Williams e in Formula 1. La Williams non ha ancora annunciato il secondo pilota, che dal 2023 affiancherà Alex Albon. Il team occupa l’ultima posizione in classifica, malgrado qualche bel risultato in questa stagione.

Che ne sarà di Schumacher Jr?

E Mick Schumacher? Il team Haas non ha ancora reso nota la line-up piloti 2023, tenendo Mick Schumacher in bilico e con ogni probabilità fuori dal team. Anche per il giovane tedesco, non si sa nulla sul suo futuro in Formula 1, e se anche per lui si apre un anno sabbatico e di attesa per un sedile nel 2024. Il 2022 non è stato molto positivo per Mick, nonostante abbia portato a casa i primi punti, e sia stato autore di qualche bel risultato. Segno che stava iniziando a prenderci mano, con questa Formula 1. Tuttavia vedremo i suoi sviluppi futuri, nella speranza di rivederlo presto in Formula 1. Intanto, per Mick si apre l’ultimo weekend della stagione, sperando in un risultato molto positivo.

YAS MARINA CIRCUIT

Il circuito di Yas Marina è situato sull’Isola Yas a circa 30 minuti dalla città di Abu Dhabi. Si tratta di un impianto di nuovissima generazione, progettato da Hermann Tilke. La sua conformazione unica si snoda tra strutture che mostrano la ricchezza della località, tra campi da golf, parchi a tema, hotel super lussuosi come il Yas Viceroy Abu Dhabi (hotel a 5 stelle) e il porto con gli yacht ormeggiati. Ha ospitato per la prima volta il campionato del mondo di Formula 1 nel 2009. Per il Medio Oriente si trattava del secondo Stato che ospitava la Formula 1 dopo il Bahrain.

È stato costruito dalla compagnia Aldar Properties, che ha realizzato anche il parco tematico dedicato alla Ferrari, ovvero il Ferrari World, oltre ad aree residenziali, parco acquatico, alberghi. Il tracciato è lungo 5,554 km, caratterizzato da 21 curve e due rettilinei. Davvero unica e particolare è l’uscita dai box formato da un tunnel che passa sotto la pista. Caratteristico del gran premio è che inizia nel tardo pomeriggio quando in cielo c’è ancora il sole e finisce con il tramonto e le luci dei riflettori, grazie a un impianto di illuminazione permanente, che illuminerà il tracciato quando calerà la sera. Si gira in senso antiorario.

DRS

Saranno due zone DRS sul tracciato di Yas Marina, dove i piloti potranno utilizzare l’ala mobile:

sul rettilineo tra la curva 7 e la curva 8; sul rettilineo tra la curva 10 e la curva 11

I detection point, saranno posizionati prima della curva 7 e dopo la curva 9.

PIRELLI: C3, C4, C5

Per l’ultimo atto del mondiale di Formula 1 2022, Pirelli ha nominato le tre mescole più morbide della gamma, ovvero C3 P Zero White hard, C4 P Zero Yellow medium e C5 P Zero Red soft.

Yas Marina è composto da tratti veloci e sedici curve. Per le caratteristiche del tracciato, è fondamentale l’aerodinamica, per garantire una buona prestazione delle vetture e una gestione ottimale degli pneumatici. Il tracciato è poco impegnativo per gli pneumatici. L’asfalto è liscio e poco abrasivo, motivo per cui sono state optate per le mescole morbide.

Attenzione alle temperature di domenica, dato che la gara si concluderà di sera. Altro fattore da considerare, è la possibilità di vedere in azione la Safety Car durante il Gran Premio, viste le caratteristiche del tracciato, dove le vie di fuga sono pressoché inesistenti, e il rischio di finire contro le barriere è molto alto.

Lo scorso anno, i team hanno optato per strategie differenti e Max Verstappen ha vinto il suo primo titolo mondiale con tre soste.

La settimana successiva alla gara, i team resteranno ad Abu Dhabi dove è in programma una giornata di test in ottica 2023, dove proveranno i pneumatici che vedremo il prossimo anno.

For the final time this year: it’s race week! 🇦🇪🏁 The Yas Marina Circuit once again hosts the @F1 finale, with teams staying on for a one-day 2023 tyre test. This is all you need to know about the #AbuDhabiGP: https://t.co/zG7qsOAo4x#F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/kC5H4yHXMB — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 14, 2022

CHE TEMPO FARA’?

Il GP Abu Dhabi, prenderà il via nel tardo pomeriggio per concludersi in notturna. Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend. Le previsioni meteo, dicono che farà tanto caldo, ma attenzione all’umidità.

Qui nel dettaglio, le previsioni meteo per il GP Abu Dhabi 2022:

Venerdì 18 novembre 2022

Temperature: max 29.7°C, min 23.4°C; cielo sereno e soleggiato per l’intera giornata e anche la sera; Umidità intorno al 75%, vento tra 9 e 13 km/h.

Sabato 19 novembre 2022

Temperature: max 29.5°C, min 24.3°C; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, e la sera; Umidità intorno al 66%, vento tra 20 e 28 km/h.

Domenica 20 novembre 2022

Temperature: max 29.1°C, min 26.6°C; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, e la sera; Umidità intorno al 62%, vento tra 28 e 39 km/h.