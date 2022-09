Vettel: “Ecco le ragioni per cui non ho vinto in Ferrari”

Il tedesco ha trascorso ben 6 stagioni all’interno della Scuderia Ferrari ed è stato il principale rivale per la lotta al titolo di Lewis Hamilton

Le stagioni 2017 e 2018 in particolar modo sembravano essere il momento della conquista del titolo, con una Ferrari davvero in forma, ma le gare sfortunate della scuderia di Maranello e la costante competitività della Mercedes hanno infranto ogni sogno di conquista.

Un titolo mai arrivato, ma tanto desiderato dal campione dell’Heppenheim, il quale sostiene che vi sono delle ragioni per cui non hanno battuto la squadra di Brackley: “Ho fatto una tappa fantastica alla Ferrari. Sono stato due volte vicino al titolo, ma abbiamo fallito”, ha detto Vettel, parlando ai microfoni di Autosprint.

“Ci sono ragioni per cui non abbiamo vinto, ma sono tranquillo. Ho passato molto tempo alla Ferrari e ho tanto rispetto per la squadra e per tutti quelli che sono lì”, ha aggiunto.

Il tedesco rimane ancora uno dei piloti più seguiti e amati nel Paddock, soprattutto dai tifosi della Rossa, grazie a molte vittorie indimenticabili ottenute, tra cui Singapore 2019, l’ultima di Sebastian in Ferrari, particolarmente impressa nei cuori di tutti.

Sebastian Vettel riflette sul futuro: “Deciderò con calma“

Il campione dell’Heppenheim lascerà la F1 al termine di questa stagione, ma ammette di non avere ancora le idee chiare su cosa farà in futuro, lasciando uno spiraglio su un suo possibile ritorno: “Non ho ancora preso una decisione. Non lo so, il tempo lo dirà. Voglio vedere quanto ci vorrà prima di annoiarmi. Forse tra tre mesi piangerò e vorrò tornare indietro, o forse mi piacerà non essere sui circuiti e semplicemente divertirmi”, ha dichiarato.

In merito al suo ritiro, il 4 volte campione del mondo ha voluto chiarire che la sua decisione è stata presa personalmente, e che la famiglia Stroll “non c’entra nulla”. Al momento, l’unica cosa che Vettel ha confermato per il 2023 è la sua partecipazione alla Race of Champions.

Valeria Caravella