Vettel, come sarà la vita dopo la Formula 1?

Una sorta di “riabilitazione” il primo anno senza Formula 1 per il campione del mondo tedesco Sebastian Vettel, più spazio alla vita privata

Manca sempre meno all’ultima gara in Formula 1 di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo infatti aveva annunciato con un post su Instagram la sua volontà di ritirarsi a fine stagione. La carriera di Seb in Formula 1 è durata 15 anni, quando nel 2007 un promettente e giovane tedesco fece il suo esordio a bordo della BMW-Sauber, piazzando un fantastico settimo posto. Un po’ malinconiche le sue parole: “Per 16 anni ho aspirato a guidare in F1, ora spero di farcela senza, come se stessi facendo una sorta di riabilitazione.” Lo stesso Vettel aggiunge poi di essere ben “addestrato” nel separare la sua vita privata dalla Formula 1.

Vettel e quella citazione a Stefan Raab..

Nella lunga intervista rilasciata a Der Spiegel, Vettel nomina anche Stefan Raab, un noto conduttore televisivo tedesco il quale nel 2015 ha improvvisamente e definitivamente lasciato il posto. Queste le sue parole: “Era così onnipresente nel panorama televisivo tedesco che da un giorno all’altro annunciò di fermarsi, per poi rimanere in silenzio da un giorno all’altro. E’ da ammirare, non so se sia felice o meno ma ha dimostrato di non esserne diventato succube del suo lavoro, nello sport è un pericolo molto grande.”

Vettel: “Non escludo un mio ritorno”

A fine intervista, Sebastian Vettel si lascia andare parlando un po’ di sè: “A casa mia non ho foto mie appese al muro o trofei, ho molti altri interessi che non vedo l’ora di coltivare. Starmene un pò a casa con i miei tre bambini non sarà mai noioso. Vorrei escludere un mio ritorno in F1 ma al momento non posso ammetterlo. Non ho idea di come mi sentirò fra uno o due anni, ma il mio auspicio è quello di riuscire a dire ‘No grazie, non ne ho più bisogno.’

