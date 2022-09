UFFICIALE: Latifi lascerà la Williams nel 2023

Le strade della scuderia inglese e di Nicholas Latifi si separeranno: il canadese lascerà la Williams dopo tre stagioni passate assieme

Se ne parlava da tempo ormai, ma la conferma è arrivata soltanto oggi. Il team Williams ha appena comunicato che Nicholas Latifi non correrà per loro nel 2023. Il contratto del canadese scadrà al termine di quest’anno, e il team ha deciso di non rinnovarlo per ulteriori stagioni. Avendo già confermato Alexander Albon per il prossimo anno, adesso la Williams si trova alla ricerca di un pilota da sistemare nella seconda monoposto.

Latifi, che ha debuttato in Formula 1 proprio in Williams nel 2020, con la quale ha trascorso le ultime tre stagioni, ha ringraziato caldamente il team. “Vorrei prendere quest’opportunità per ringraziare tutti in Williams Racing, tutte le persone in fabbrica e quelle che lavorano in pista, per questi ultimi tre anni.” si legge nel comunicato ufficiale. “Il mio primo debutto in Formula 1 era slittato a causa della pandemia, ma siamo riusciti comunque a correre in Austria e, nonostante non abbiamo raggiunto i risultati che speravamo, è stato comunque un viaggio fantastico”.

So, I’m parting ways with @WilliamsRacing at the end of the year. Honoured to have represented them for the last 3 years. A massive thanks to the whole team – it’s been an incredible journey and I’ve enjoyed every second of it. Determined to end 2022 positively. 6 races left! pic.twitter.com/gN5xWsUUH2 — Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) September 23, 2022



“Ottenere i miei primi punti in Ungheria lo scorso anno è stato un momento che non dimenticherò mai. E inizierò il prossimo capitolo della mia carriera con gli speciali ricordi del tempo che ho dedicato a questo team. So che nessuno di noi smetterà di dare il massimo fino alla fine di questa stagione“. Anche Jost Capito, CEO e Team Principal del team Williams, ha espresso qualche parola sulla dipartita di Latifi dalla squadra. “A nome dell’intera scuderia, vorrei fare un enorme ringraziamento a Nicholas per questi tre anni di duro lavoro in Williams“.

“E’ un gran giocatore di squadra, ha un ottimo rapporto con i suoi colleghi ed è molto rispettato in tutta la società. Il nostro tempo insieme ora giunge al termine. Ma so che si impegnerà per massimizzare quello che possiamo fare insieme per il resto della stagione. Gli auguriamo buona fortuna per il suo futuro, sia dentro che fuori la monoposto” ha concluso Capito.