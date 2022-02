Test Barcellona: line-up piloti ufficiali

La Formula 1 accende i motori per tre giorni di test a Barcellona in ottica campionato: ecco la line-up delle scuderie

A poco meno di un mese dal primo gran premio della stagione, in programma in Bahrain, è tempo di iniziare a far sul serio. Da mercoledì 23 a venerdì 25 febbraio, sul Circuit de Barcelona-Catalunya, tracciato sorto a pochi chilometri da Barcellona, andrà in scena la prima sessione di test pre stagionali 2022.

Finite o quasi le presentazioni delle nuove monoposto, finalmente si accendono i motori. Finalmente si potranno vedere in azione, le nuove vetture a effetto suolo. Sarà importante verificare che, tutto quanto fatto in questi lunghi mesi in fabbrica, sia perfettamente funzionante. I dati raccolti in pista, saranno confrontati con le simulazioni. Altra novità, sono i nuovi pneumatici Pirelli da 18″, le cui caratteristiche dovrebbero evitare il degrado e il surriscaldamento, o perlomeno non in modo eccessivo, come avveniva con le vecchie tipologie.

L’obiettivo di tanto stravolgimento aerodinamico, tecnico e di queste nuove gomme, è quello di creare una maggior azione in pista, quindi più possibilità di sorpassi, e meno effetto scia tra due vetture che si susseguono.

Dal 23 al 25 febbraio 2022

In queste prime giornate, team e piloti dovranno prendere confidenza con queste nuove vetture, e le relative procedure in vista di un mondiale, al via il 18 marzo con il GP del Bahrain, che si prospetta lungo, intenso e impegnativo. Tutto deve essere perfettamente sistemato, prima del via, onde evitare di rimanere troppo indietro, rispetto ai rivali.

Tutto è pronto per il via della sessione di test, che inizia mercoledì 23 febbraio e finirà venerdì 25 febbraio. Le giornate inizieranno alle 09:00 orario italiano, a seguire una breve pausa tra le 13:00 e le 14:00. Poi di nuovo in pista per la sessione pomeridiana fino alle 18:00.

LINE-UP PILOTI

Red Bull, team vice campione del mondo 2021, ha già fatto sapere lo schieramento dei piloti che guideranno la nuova RB18 in queste tre giornate di test sulla pista catalana.

Max Verstappen, neo campione del mondo in carica, porterà al debutto la nuova monoposto, durante l’intera giornata di mercoledì.

Sergio Perez, lavorerà con il team e la vettura, nella giornata di giovedì, sia al mattino che al pomeriggio.

Venerdì ultima giornata di test, vedrà i due piloti alternarsi al volante della RB18: Super Max scenderà in pista nella sessione mattutina, nel pomeriggio toccherà a Checo.

Aston Martin, sarà in pista con la nuova AMR22, alla cui guida si alterneranno in tutti e tre le giornate, Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Mercoledì mattina sarà Sebastian Vettel a portare in pista la nuova monoposto, per poi lasciare il comando a Lance Stroll per la sessione pomeridiana. Sarà il canadese, a lavorare sulla vettura nella mattinata di giovedì, poi toccherà al tedesco concludere la seconda giornata di test.

Venerdì, ultima giornata, vedrà nuovamente il 4 volte campione del mondo in pista nella sessione mattutina, e nel pomeriggio Stroll.

Nell’attesa di vedere la nuova Alfa Romeo C42, che verrà presentata il 27 febbraio, il team insieme alla nuova line-up piloti, formata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, scenderà in pista per le tre giorni di test a Barcellona. Insieme a loro, ci sarà anche Robert Kubica. Il pilota polacco, test driver del team, avrà l’onore di scendere il pista per primo, nella mattinata di mercoledì, prima di dare il volante a Valtteri Bottas.

Giovedì, saranno i nuovi piloti a scendere in pista, oltre a Bottas, che proverà nella sessione mattutina, nel pomeriggio ci sarà il rookie, Guanyu Zhou. Venerdì sarà il pilota cinese a iniziare la giornata, prima di lasciare il posto al collega “più vecchio”, Bottas per il pomeriggio.

Haas che nella giornata di lunedì, ha stupito tutti, portando al battesimo della pista la nuova VF-22, completamente diversa da quella presentata nel render. La nuova vettura, sarà affidata alla coppia formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che si alterneranno al volante.

Mercoledì, sarà Nikita Mazepin a scendere in pista nella sessione mattutina, Mick Schumacher nel pomeriggio. Il giovane pilota, figlio d’arte tornerà al volante della monoposto, giovedì mattina, prima di lasciarla al pilota russo per il pomeriggio. Venerdì, sarà nuovamente Mazepin in pista in mattinata, e Mick nel pomeriggio.

L’AlphaTauri dopo aver presentato con tanto di sfilata di moda la nuova AT03, è arrivata a Barcellona e in queste tre giornate di test, saranno Pierre Gasly e Yuki Tsunoda ad alternarsi al volante.

Il giapponese, sarà al volante della monoposto nell’intera giornata di mercoledì. Pierre Gasly è atteso in pista nella giornata di giovedì, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana. Infine, i due piloti si alterneranno alla guida nella giornata conclusiva, con Tsunoda al mattino e Gasly nel pomeriggio.

Williams e la neonata FW44, saranno impegnati nei test con la nuova coppia, formata dal veterano Nicholas Latifi e il neo arrivato Alex Albon. I due si alterneranno alla guida in tutti e tre i giorni, suddividendosi il lavoro. Mercoledì mattino, il canadese aprirà le danze, e a seguire nel pomeriggio Alex Albon. Giovedì, sarà l’anglo-tailandese a iniziare la giornata, prima di lasciare il volante a Latifi per il pomeriggio. Venerdì, sarà Latifi a guidare in mattinata, e Albon nel pomeriggio.

Mercedes, Ferrari, McLaren e Alpine non ci hanno ancora comunicato la loro line-up piloti per queste tre giornate. Non appena le avremmo, vi aggiorneremo

DOVE SEGUIRE I TEST

Purtroppo questa sessione di test a Barcellona, non vedrà nessuna copertura televisiva, né tantomeno il pubblico sugli spalti. Per entrambe, dovremmo attendere qualche settimana, con la seconda e ultima sessione di test pre-stagionali, che si terranno in Bahrain dal 10 al 12 marzo 2022.

Qui di seguito l’elenco attuale dei piloti che saranno in azione nei test a Barcellona: