Rinnovo in vista per Alonso? Sembra una formalità, eppure…

Rinnovo in vista per Alonso? L’asturiano ha affermato che se dovesse decidere ora, rinnoverebbe subito senza pensarci più di tanto

Aria di rinnovo in casa Alpine per Fernando Alonso? Lo spagnolo assicura di aver apprezzato molto il 2021, anche se è stato soltanto un anno di transizione. Quindi, se dipendesse solo da lui, prolungherebbe subito il suo contratto, che è in scadenza alla fine di questa stagione. Ricordiamo però che la decisione non verrà presa prima di metà stagione. “Non lo so. Ovviamente verrà un momento nell’anno in cui dovrò prendere una decisione e pensare a cosa sarà meglio per il 2023“, ha dichiarato l’asturiano a riguardo, alla televisione tedesca RTL.

“In questo momento mi sento molto motivato e felice. Mi sono divertito molto l’anno scorso e non vedo l’ora di cimentarmi in questa sfida del 2022. Perciò se dovessi decidere ora direi senz’altro di si, perché sento di avere il giusto potenziale per continuare in Formula 1. Ma al momento non so, credo che deciderò a metà anno o giù di lì”, ha proseguito. Fernando Alonso ricorda che il cambio normativo è stato tra i motivi per cui è tornato nel Circus e spera di fare un ulteriore passo avanti quest’anno. Inoltre, spera che ciò li avvicini all’obiettivo finale: lottare per il titolo.

LA GHIOTTA OPPORTUNITA’ PER ALPINE SI NASCONDE IN QUESTO 2022?

“Queste nuove regole sono tra i motivi per cui sono tornato in Formula 1. Il 2021 è stato un anno di transizione, ma ora il 2022 è la vera opportunità. Con il budget cup tutte le squadre dovrebbero spendere le medesime cifre. Spero che potremmo regolarmente lottare per il podio, per i punti ed essere in Q3 il sabato, senza troppi problemi. Nel complesso il 2021 è stata una buona annata, ma dobbiamo fare un passo avanti e progredire ulteriormente” ha dichiarato lo spagnolo. Il rinnovo per Alonso a questo punto sembra una pura formalità, eppure i fattori da valutare non sono pochi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

Innanzitutto ritornare alla vittoria sarebbe importante per Alonso, specialmente perché l’avvicinerebbe all’obiettivo finale di lottare per l’iridato. “Sarebbe qualcosa di speciale e significherebbe molto per me. Penso che le vittorie arrivino passo dopo passo, non ci sono miracoli. E’ vero che abbiamo vinto una gara l’anno scorso con Esteban, ma occorre ricordare che è stata una gara ricca di colpi di scena. Normalmente ci si arriva passo dopo passo. Ritengo che con queste regole abbiamo l’opportunità di lottare, almeno per il podio. L’obiettivo è quello di lottare per grandi cose nel 2022 “, ha così concluso lo spagnolo.