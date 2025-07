Il “giallo Verstappen” si infittisce: quale sarà il futuro dell’olandese?

Il “giallo Verstappen” continua a tenere gli appassionati del Circus col fiato sospeso: quali sono gli sviluppi sul futuro del quattro volte iridato?

Il futuro di Max Verstappen è il giallo più intricato degli ultimi mesi. Un mistero che continua ad infittirsi con il passare dei giorni e con l’arrivo di nuove notizie. A niente sembra essere servita la sicurezza mostrata da Russell. Le voci del possibile allontanamento del leone olandese dalla Red Bull si fanno sempre più numerose, soprattutto dopo l’addio di Christian Horner. E il vociferato incontro dello stesso Verstappen con niente di meno che Toto Wolff in Sardegna non ha fatto che incrementare i dubbi.

La caduta di Horner ha scosso, e non poco, il mercato piloti, coinvolgendo soprattutto chi è in scadenza e coloro che puntano a un sedile nella categoria massima. Non esenti da ciò, però, sono anche i piloti che potrebbero far valere clausole di uscita. Due sono i nodi cruciali. Oltre al già citato futuro di Max Verstappen, il secondo riguarda il nome di chi affiancherà il primo pilota nel 2026. Se Max dovesse davvero andare in Mercedes, e prendere il posto di Russell, l’arrivo di quest’ultimo sembrerebbe quasi scontato. Ma quando si tratta del team di Milton Keynes le questioni appaiono spesso più complicate di quanto in realtà siano.

Mercedes e Red Bull: aperte le discussioni sulle future line-up

Nel pieno dell’ondata di voci riguardanti il suo futuro, Verstappen ha approfittato della breve pausa di luglio per concedersi una vacanza in Sardegna. Luogo in cui, curiosamente, si trova anche il team principal e CEO della Mercedes. Se si tratti di una coincidenza o di un appuntamento prefissato al momento non è stabilito. Tuttavia Ralf Schumacher, all’apparenza uno dei più interessati all’argomento, ha dichiarato che i due si incontreranno, o si sono già incontrati, lì proprio questa settimana.

Dichiarazioni non ancora verificate, che però aggiungono “conferme” alle già numerose indiscrezioni su un possibile accordo tra i due. Da non dimenticare, però, è che anche Andrea Kimi Antonelli ha un contratto in scadenza. Ma il giovane, nonostante abbia ammesso di avere diverse trattative in corso, ha confermato che queste ultime riguardano solo e soltanto il suo attuale team. La scommessa sul futuro della Mercedes con Antonelli è chiara. La scuderia punta al lungo termine e nonostante Kimi non sia stato al livello di Russell, il giovane italiano ha sicuramente rispettato le aspettative di Toto Wolff.

Tuttavia, qualsiasi piano è al momento in sospeso. Il futuro di Verstappen non è ancora deciso e, in linea di massima, i due sedili Mercedes sono ancora liberi per la prossima stagione. Almeno ufficialmente.