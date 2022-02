AMR22, Aston Martin svela la monoposto 2022

La Aston Martin Aramco Cognizant F1 ha svelato oggi la AMR22, la monoposto per la stagione 2022

In diretta streaming dal centro di Gaydon la Aston Martin Aramco Cognizant F1 ha rivelato oggi al mondo le fattezze della nuovissima AMR22. Nascosta da una bandiera britannica, la nuova vettura è stata svelata tra gli attuali pezzi da 90 della casa costruttrice inglese. A differenza della Red Bull però, la scuderia di Silverstone ha deciso di mostrare la vera monoposto che prenderà parte ai prossimi test di Barcellona. La livrea riprende il classico colore Aston Martin già visto in pista lo scorso anno, mentre il rosso vinaccia lascia il passo ad un più brillante giallo.

L’interesse di tutti però è concentrato sui dettagli tecnici della nuova creatura del team di Lawrence Stroll, in alcuni punti molto dissimile dal mock-up mostrato ad inizio anno dalla FIA. Spicca innanzitutto la grande differenza del musetto e ala anteriore. Molto più squadrato rispetto a quello “ideale”, la terminazione del deflettore anteriore si collega alla struttura principale dell’alettone molto più indietro del previsto. Alettone che sembra inoltre presentare un doppio profilo. Molto interessanti anche le prese d’aria per i radiatori, sdoppiate anch’esse e seguite da vistosi sfoghi sulla parte superiore fiancata.

La struttura molto più affusolata del sidepod potrebbe aver richiesto molta inventiva e problem solving da parte degli ingegneri di Silverstone per la ridisposizione dei radiatori. Molto più standard e simile alla versione ideale appare invece il retrotreno, anche se le poche inquadrature a lui dedicate potrebbero far pensare a qualche ulteriore trovata furbetta.

LE PAROLE DI LAWRENCE STROLL

Ad aprire l’evento è stato Lawrence Stroll, proprietario della neonata scuderia. “Aston Martin è sempre stata sinonimo di eccellenza – ha dichiarato l’imprenditore canadese – e qui è dove l’eccellenza viene creata. le macchine qui esposte mostrano quello a cui miriamo: lusso, performance e innovazione. Come unica casa costruttrice di macchine di lusso indipendente vogliamo continuare a celebrare il nostro passato mentre ci prepariamo ad un brillante futuro”.

“Aston martin è rientrata nel 2021 in Formula 1 dopo un assenza di sessant’anni. lo scorso anno è stato il primo anno di un piano quinquennale. Più di un secolo fa Aston Martin venne lanciata per vincere arrivare alla cima dela Aston Hilton Hillclimb ed è quello che proseguiamo ancora oggi. Oggi vogliamo la cima della Formula 1, il campionato più prestigioso e competitivo del mondo. Vogliamo vincere, ma sappiamo che non è facile. Ecco perché il nostro piano prevede cinque anni per arrivare lì”.

“Per vincere in Formula 1 tutto deve essere al posto giusto e molte condizioni devono combaciare. Lo sport è sempre in evoluzione e o si evolve con esso o si è lasciati indietro. Servono le persone giuste nel team e i giusti partner per arrivare in cima. Abbiamo in Cognizant un incredibile title partner di alto profilo e vogliamo ora dare il benvenuto anche ad Aramco, un altro grande partner strategico. Oltre a loro vogliamo accogliere nuovamente tutti i nostri parner, che sono qui oltre ai fans per questa occasione speciale. A tutti voglio dire, noi scaliamo insieme“.