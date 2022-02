Alex Wurz racconta come è iniziata la rivoluzione 2022

Alex Wurz ha svelato che la rivoluzione 2022 è iniziata grazie a una lettera scritta dai piloti rivolta alla FIA e a Liberty Media

Il pilota austriaco, Alex Wurz, ha spiegato ai colleghi di Motorsport come sia iniziata la rivoluzione 2022 che cambierà volto alla Formula 1. La sfida è stata lanciata dai piloti tramite una lettera scritta alla FIA e a Liberty Media, in cui chiedevano di migliorare lo spettacolo in pista, facilitando l’inseguimento e quindi i sorpassi. In particolare, Wurz ricorda che una delle principali proposte consisteva in un cambiamento aerodinamico, che è arrivato quest’anno e che aprirà una nuova era della Formula 1.

“Abbiamo lavorato su un documento che abbiamo presentato a Liberty Media e sapevamo che c’era un’opportunità per avviare un cambiamento“. – ha ammesso – “Abbiamo inviato una lettera a loro e alla FIA chiedendo loro di studiare una modifica alle regole aerodinamiche. Abbiamo chiesto di abbandonare il concetto principale e utilizzarne uno più robusto”.

“Ciò perchè consentirebbe ai conducenti di seguire più da vicino la vettura che precede. Infatti, tradizionalmente l’aria dietro una monoposto è turbolenta e fa perdere la capacità di andare veloce dietro un avversario. Per questo motivo l’aerodinamica è stata nemica dei sorpassi e delle sfide in pista”, ha ribadito.

WURZ:”I SORPASSI TORNANO AD ESSERE ATTI DI CORAGGIO”

Wurz ritiene che i nuovi regolamenti e le nuove monoposto faciliteranno i sorpassi in pista, senza però rendere la vita troppo facile ai piloti. Infatti, esclude la possibilità di vedere gare in cui si scambierranno continuamente le posizioni in pista. Dunque, i sorpassi dovranno ancora essere pensati e agiti con astuzia e coraggio.

Il pilota austriaco ha commentato: “Nel corso degli anni, la Formula 1 ha provato alcune soluzioni. La lettera dei piloti non era un lavoro accurato e scientifico, ma esprimeva la volontà di migliorare la competizione. Penso che con queste nuove regole porteranno la Massima Serie in una buona direzione“.

“Quando i migliori piloti si sfidano e commettono pochi errori con una vettura molto simile a quella dell’avversario, il sorpasso è molto difficile. Spero che nessuno pensi di vedere centinaia di sorpassi ad ogni gara. Tuttavia, col passare del tempo, vedremo una griglia in più ravvicinata. I sorpassi saranno ancora una volta un atto di coraggio“, ha concluso.

“PER I TEAM SARÀ PIÙ DIFFICILE PENSARE ALLE STRATEGIE”

Secondo il pilota austriaco, i nuovi regolamenti non semplificheranno il lavoro che dovrà svolgere il muretto durante le gare. In particolare, Wurz spiega come gli ingegneri dei top team faranno più fatica ad elaborare una strategia. Questo perchè negli anni passati erano abituati a finestre di tempo più ampie per reagire.

“In precedenza, i top team sapevano che in un periodo di 15 o 20 giri avevano già una finestra di sosta sicura grazie alle loro prestazioni superiori. Ora questa finestra non si aprirà mai e le strategie saranno più complesse e imprevedibili. Questo è qualcosa che i piloti hanno sempre voluto, tutto è più uniforme e c’è più emozione”, ha detto.