calendario presentazioni monoposto formula 1 2022

Anno nuovo, vita nuova. Il mese di gennaio, per gli appassionati del Circus iridato significa una cosa: presentazioni delle monoposto di Formula 1 2022

L’avvio del campionato 2022 si avvicina sempre di più e prima dei tradizionali test invernali, le scuderie che prendono parte al Mondiale alzeranno i veli dalle proprie monoposto impegnate impegnate nella stagione che deve prendere il via.

Eppure, proprio a tal riguardo ci potrebbero essere delle novità: il Circus starebbe valutando l’idea di organizzare un unico evento, durante il quale dare la possibilità alle 10 scuderie della griglia di partenza di presentare tutte le monoposto. E forse è proprio per questo motivo che gli stessi team, a eccezione della Ferrari che una data ipotetica l’ha comunicata, stanno esitando ad annunciare il giorno della presentazione della propria vettura.

You couldn’t get enough of our last ‘22 @F1 teaser. 🤯

How about another one. 👀 pic.twitter.com/r71rdAmZT4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 4, 2022

SOLO 8 GIORNI DI TEST E PARTENZA MONDIALE IN BAHRAIN

Dopo la vittoria del titolo 2021 da parte di Max Verstappen e il dubbio sulla presenza, o meno, in griglia di Lewis Hamilton dopo la cocente sconfitta di Abu Dhabi, i test invernali si annunciano più attesi che mai. E non solo perché di fatto rappresentano la prima occasione di vedere in pista le nuove monoposto.

Saranno solamente due le sessioni di test collettivi. Il primo si disputerà sul tracciato del Montmelò, alle spalle di Barcellona, dal 21 al 25 febbraio. In queste prime cinque giornate di prove, le scuderie saranno obbligate a raccogliere più dati possibili prima della seconda e ultima sessione di test, in Bahrain, dal 10 al 12 marzo, appena una settimana prima dall’avvio del Campionato 2022 proprio sulla stessa pista di Sakhir.

Qui di seguito il calendario presentazioni monoposto di Formula 1 in costante aggiornamento con tutte le date, i luoghi e gli orari in cui saranno presentate le vetture che parteciperanno al campionato mondiale 2022 di Formula 1.

Calendario presentazioni monoposto di Formula 1 2022*

DATA TEAM LUOGO ORARIO 16/18 febbraio 2022 Ferrari Online – – Red Bull – – – Mercedes – – – McLaren – – – Aston Martin – – – Alfa Romeo – – – Alpine – – – Williams – – – Alpha Tauri – – – Haas – –

Calendario test di Formula 1 2022*

Data Luogo Orari 21-25 febbraio 2022 Montmelò 10-12 marzo 2022 Sakhir

Mentre per il calendario con tutte le gare di Formula 1 2022, vi invitiamo a controllare il seguente link [Calendario F1 2022]

* Date e orari in fase d’aggiornamento