L’AlphaTauri presenta al mondo la nuova AT03

Nel giorno dedicato a San Valentino, l’AlphaTauri ha presentato al mondo la livrea della nuova vettura 2022: l’AT03

Quale giorno migliore se non quello dedicato all’amore per presentare la nuova monoposto di Formula 1, segno di una nuova stagione e di una nuova era? Ebbene sì, la scuderia AlphaTauri ha deciso di svelare al mondo il loro nuovo progetto nel giorno di San Valentino: una vera e propria dichiarazione d’amore per la AT03 e per questo sport.

Il team italiano ha mostrato le nuove forme della vettura, “imposte dai regolamenti”. Le linee sono morbide e sinuose, mentre i colori scelti donano eleganza e raffinatezza. Anche per quest’anno, l’AlphaTauri ha deciso di continuare ad usare il bianco e il blu scuro, ormai colori distintivi della squadra. Tuttavia, quest’anno il blu torna preponderante, soprattutto sul muso della vettura. Non manca il tricolore posto sull’ala anteriore e sugli specchietti. Come sempre, AlphaTauri non delude mai e presenta anche per la stagione 2022 una livrea semplice e pulita.

take an up-close and personal look at our 2022 challenger, the AT03 🔥😍 pic.twitter.com/enDEjrqYyT — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

ALPHATAURI 2022: LE ASPETTATIVE SONO ALTE

Le aspettative sono alte, soprattutto dopo il passo in avanti fatto nelle ultime stagioni. Piano piano l’AlphaTauri è cresciuta fino a lottare per le prime cinque posizioni, arrivando anche sul gradino più alto del podio di Monza.

Con il cambiamento dei regolamenti, i team del midfield sanno che si giocano un’opportunità importante per colmare il divario che c’è dai top team. La squadra di Faenza ha dunque lavorato sodo per progettare al meglio la nuova AT03, nella speranza possa competere per le prime posizioni e dare la possibilità a Gasly e Tsunoda di lottare per il podio più spesso.

La passata stagione, i due piloti AlphaTauri si sono scontrati fino all’ultima gara con il team francese; che per pochi punti ha conquistato la quinta posizione alle spalle della McLaren. Quest’anno si apre una nuova era e tutto può cambiare. I valori in pista li potremo iniziare a capirli solo durante i test, che avranno inizio tra poche settimane a Barcellona. Tuttavia, tra molte incognite, l’AlphaTauri può comunque contare su due piloti talentuosi e affamati e su una solida squadra, motivata a fare sempre meglio e capace di migliorare gara dopo gara.