Test pre-stagionali, al via la vendita dei biglietti

Oltre alla vendita dei biglietti singoli, disponibili anche per chi acquisterà i biglietti per il GP del Barhain, primo appuntamento del 2022

E’ iniziato il countdown per l’avvio della stagione 2022. L’ultimo appuntamento pre stagionale saranno i test ufficiali che si terranno fra il 10 e il 12 marzo, i cui biglietti sono stati ufficialmente messi in vendita, con un occhio di riguardo per i tifosi irriducibili. Ricordiamo che questi saranno gli unici test nei quali sarà consentita la presenza del pubblico sugli spalti. Il costo dei biglietti singoli è di 11,60 euro per gli adulti, mentre per i bambini fino a 12 anni sarà esattamente la metà.

E’ stata lanciata inoltre una promozione speciale per chi acquisterà il biglietto del GP del 20 marzo. Se il pass di ingresso verrà acquistato entro martedì 1 marzo, infatti, l’accesso ai test ufficiali sarà in omaggio. Se programmate di fare una decina di giorni in Bahrain, un’ottima soluzione potrebbe essere quella di assistere a entrambi gli eventi.

Il costo del Gran Premio

Come prevedibile, il prezzo del GP del 20 marzo ha tutt’altri costi rispetto a quelli di vendita dei biglietti per i test. Il costo del biglietto per assistere al primo appuntamento stagionale si aggira intorno ai 350 euro. I prezzi variano infatti in un range compreso tra i 315 e i 385 euro. Sarà possibile comprare in anticipo gli ingressi accedendo al canale ufficiale. Anche quest’anno, come nella passata stagione, sarà importante verificare le restrizioni – causa coronavirus- prima di decidere di partecipare. Per essere sicuri di potersi recare al GP in totale sicurezza è bene verificare le condizioni esistenti.

Se avete la possibilità di recarvi in Bahrain, valutate bene l’opportunità di assistere sia al GP che ai test. Se, invece, vorrete assistere ad altri eventi, ricordiamo che il calendario 2022 sarà ricco di impegni. Saranno quindi diverse le occasioni di assistere alle gare, con diverse tappe più accessibili. Sicuramente, però, il fascino della prima gara sarà unico, anche in virtù del nuovo regolamento. Sarete tra gli spettatori o guarderete il GP da casa?