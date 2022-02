Inizia la stagione 2022, ecco gli orari del GP del Bahrain

Poco più di un mese è il tempo che ci separa dall’inizio della stagione 2022, nell’attesa ecco svelati gli orari per il GP del Bahrain

L’attesa sta per finire e tra pochi giorni inizierà il nuovo campionato che vedrà nel suo calendario ben 23 Gran Premi, tra cui il ritorno del GP dell’Emilia Romagna ad Imola e qualche novità. Tra le varie innovazioni c’è anche l’introduzione del Gran Premio di Miami in USA. La stagione 2022 inizierà il 18 marzo con il GP del Bahrain all’International Bahrain Circuit e abbiamo già gli orari per il primo weekend di gara.

Il Gran Premio del Bahrain si disputerà da venerdì 18 fino a domenica 20 marzo 2022 e da qui inizierà il nuovo campionato che vede scendere in pista Max Verstappen come campione del mondo 2021. Secondo gli orari non si prospetta alcuna attività per giovedì 17 per poi però avere un weekend pieno di impegni per i piloti ed i vari team.

LA TIMETABLE COMPLETA PER IL PRIMO GP DELL’ANNO

Nonostante non ci sia nessuna attività prevista per il giovedì, la giornata di venerdì 18 marzo inizia alle ore 11.30 con le consuete conferenze stampa di piloti e team. Prosegue poi il programma con le Prove libere FP1 dalle ore 15 fino alle ore 16. Finisce alle ore 18 fino alle ore 19 con le Prove libere FP2. Ricordiamo che la seconda sessione di prove libere è fondamentale per far capire ai team e ai piloti le probabili condizioni delle Qualifiche il giorno successivo in quanto vengono disputate nello stesso orario.

La giornata di sabato 19 inizia nel medesimo modo con le conferenze stampa alle ore 14.10 per poi arrivare alle 15 fino alle 16 con l’ultima sessione di prove libere FP3. La vera adrenalina comincia poi sabato dalle ore 18 alle 19 con la sessione di qualifiche in cui si deciderà la pole position e la griglia di partenza. Infine domenica 20 marzo si terrà l’attesissimo GP del Bahrain alle ore 18, che potrebbe durare indicativamente fino alle ore 20.