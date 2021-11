GP Qatar, anteprima: circuito e meteo

GP QATAR, ROUND 20. LA FORMULA 1 VOLA ALLA SCOPERTA DEL QATAR E DEL CIRCUITO DI LOSAIL

GP Qatar, anteprima – La Formula 1 non si ferma, e appena terminato il GP del Brasile, nel paddock di Interlagos si sono avviati il lavori di smontaggio e spedizione delle monoposto, attrezzature, e quant’altro, in direzione Qatar per il ventesimo e terzultimo appuntamento della stagione. Nel weekend si terrà il GP Qatar, sul Losail International Circuit, a pochi chilometri dalla capitale Doha.

Pochi mesi fa, la Formula 1 ha annunciato l’ingresso del Qatar e del circuito di Losail, in sostituzione del GP d’Australia, che si sarebbe dovuto disputare in questo periodo, ma a causa della situazione Covid-19, è arrivata la decisione di annullarlo, in attesa di tempi migliori.

La Formula 1 vola in Qatar, per il terzultimo gran premio di questo campionato del mondo 2021, con tutto ancora da decidere. La sfida per i titoli iridati piloti e costruttori, si sta facendo sempre più incandescente, avvincente e senza esclusione di colpi, tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, e tra Red Bull e Mercedes.

Nel weekend brasiliano appena terminato, non sono mancati colpi di scena, tenendo in considerazione anche il gran lavoro dei commissari di gara, nel dover prendere le decisioni sui principali protagonisti di questa sfida iridata. Nonostante la squalifica con retrocessione nella Sprint Qualifying per un’irregolarità sull’ala posteriore, e la penalità di cinque posizioni da scontare in gara, Lewis Hamilton ne è uscito vittorioso. Il pilota inglese, sostenuto anche da una Mercedes molto competitiva, si è reso protagonista di due rimonte, riuscendo poi a vincere il gran premio di domenica. Un risultato che gli ha permesso di accorciare in classifica sul rivale e leader Max Verstappen. Vedremo chi tra i due riuscirà a spuntarla al meglio domenica.

Swapping Brasil for Qatar ✈️🤩 pic.twitter.com/HsgAo8Y4SM — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 16, 2021

A questo punto del campionato, si stanno facendo interessanti anche le sfide tra gli altri piloti e team, nel tentativo di concludere con il miglior risultato possibile.

In primis, la sfida tra Ferrari e McLaren per il terzo posto nei costruttori. Attualmente, la Ferrari è messa meglio rispetto al team di Woking, dopo che negli ultimi quattro gran premi è riuscita a recuperare e superare il rivale, prendendosi il terzo posto. Il nuovissimo motore, che spinge le due SF21, sembra aver portato una bella ventata di positività nel team, insieme ai tanti passi in avanti fatti nel corso della stagione, seppur il gap con Mercedes e Red Bull, sia ancora grande. Tuttavia, ora Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno tra le mani una monoposto, che li permette di combattere, e laddove possibile, recuperare posizioni. In questo periodo, la Scuderia Ferrari è a lavoro in ottica 2022, come del resto tutti i team presenti in griglia. L’obiettivo è quello di tornare al più presto alla vittoria. Intanto, vedremo come se la caverà sull’inedita pista di Losail.

Swapping South America for the Middle East 🌅 Time to discover a new race in Qatar 🇶🇦#essereFerrari 🔴 #QatarGP @CarlosSainz55 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/joKh1VUTrF — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2021

D’altro canto, la McLaren deve far il possibile per recuperare sulla Ferrari, se l’obiettivo rimane la conquista del terzo posto. La bellissima vittoria con doppietta a Monza, sembra quasi un lontano ricordo all’interno del team britannico, vedendo i risultati delle ultime gare, a partire dal GP Russia, quando ha sfiorato la vittoria numero 2 della stagione. Vedremo se a Losail riuscirà a ritrovare un po’ di competitività.

Il Qatar e Losail International Circuit, sono pronti all’esordio in Formula 1. Come ogni novità, c’è molta attesa e curiosità nel vedere le monoposto assaggiare per la prima volta la pista, e come i piloti e team, riusciranno a interpretarla, per poterla conoscere, raccogliere i dati utili per il prosieguo del weekend, e mettere a punto la miglior strategia.

Un evento sicuramente da non perdere, e che sarà possibile seguire grazie a Sky Sport F1 HD, che trasmetterà in diretta ed esclusiva, e TV8 che manderà in onda in differita, come di consueto le qualifiche e la gara. Non mancherà F1world e il Live streaming della gara.

LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT

Il Losail International Circuit, sorge vicino alla capitale Doha nello Stato del Qatar. L’impianto è stato costruito in un anno, e inaugurato nel 2004, in occasione del Marlboro GP Qatar, tredicesima tappa del Motomondiale.

Il circuito misura 5,380 km, è composto da 16 curve, di cui 6 a sinistra e 10 a destra, e da un lungo rettilineo che misura 1068 metri. Il tracciato sorge nel deserto, motivo per cui tutt’attorno vi è dell’erba artificiale, uno stratagemma pensato per evitare che troppa sabbia finisca sulla pista. È dotato di un perfetto impianto di illuminazione, che permette di correre in notturna.

Il circuito è conosciuto soprattutto dagli appassionati di MotoGP e Superbike. Per quanto riguarda l’automobilismo, il tracciato ha ospitato una tappa della GP2 Asia Series nel 2009. Per quanto riguarda la Formula 1, nel weekend dal 19 al 21 novembre 2021 sarà un vero e proprio debutto, e dal 2023 sarà tappa fissa nel calendario iridato.

PIRELLI: C1, C2, C3

In vista del GP Qatar, nuovo appuntamento del mondiale 2021, Pirelli ha nominato le mescole più dure della gamma: hard C1, medium C2 e soft C3. Questa è la quinta e ultima gara, che viene utilizzata questa combinazione.

Dai dati raccolti nelle simulazioni dei team, è emerso che Losail è una pista ad alta severità, con curve impegnative, che ricordano Silverstone e il Mugello. L’asfalto è piuttosto abrasivo. Inoltre, è da tenere in considerazione la possibilità di trovare la sabbia in pista, arrivata dal vicino deserto. Fattore che può incidere sul grip.

Il GP Qatar si correrà in notturna, sotto la luce dei riflettori. Questo comporta, un’evoluzione della temperatura dell’asfalto durante il gran premio, diversa rispetto alle gare pomeridiane. Nel deserto, l’escursione termica tra il giorno e la notte è molto brusca. La gara si svolgerà alle ore 17:00, le FP1 e FP3 in pieno giorno con il caldo. In FP2 e qualifiche, team e piloti troveranno condizioni simili alla gara.

Losail è una novità in assoluto per la Formula 1, non conosciuto dai team e dai piloti. Motivo per cui, Pirelli è andata sul sicuro, optando per le tre mescole più dure, ritenute adatte ad affrontare qualsiasi sfida che si possa presentare.

For the first time, Qatar hosts a Formula 1 Grand Prix. A long start-finish straight is complimented with a quick succession of 16 turns. Get all the details ahead of the #QatarGP 🇶🇦 #F1 #Fit4F1 #Formula1 #Pirelli https://t.co/QVpjFQPv9i pic.twitter.com/glMV8zjW9L — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 15, 2021

DRS

A livello di zone DRS, attualmente i piloti potranno aprire l’ala mobile nel lungo rettilineo principale. Difficilmente sarà possibile farlo in un altro punto. Vedremo quale altra decisione prenderà la Direzione Gara nel prosieguo del weekend.

CHE TEMPO CHE FARA’?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Qatar. Le previsioni meteo, dicono che farà caldo, con temperature che supereranno i 30°C, e difficilmente andranno sotto i 20°C, nemmeno nelle ore notturne.

Venerdì 19 novembre 2021

Temperature: max 29°C, min 19°C; cielo soleggiato, umidità intorno al 40%, vento 18 km/h.

Sabato 20 novembre 2021

Temperature: max 28°C, min 22°C; cielo soleggiato, umidità intorno al 50%, vento 14 km/h.

Domenica 21 novembre 2021

Temperature: max 30°C, min 23°C; cielo soleggiato, umidità intorno al 54%, vento 19 km/h.