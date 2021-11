GP Brasile, Hamilton trionfa nella caccia a Interlagos

Siamo a Interlagos per il quartultimo appuntamento di questo Mondiale, in un fine settimana turbolento. Dopo l’irregolarità riscontrata nel DRS della vettura di Lewis Hamilton, infatti, il sette volte campione del mondo è stato costretto a partire ultimo nella Sprint Qualifying di ieri. Nella quale è stato il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, a conquistare la pole position. Niente però ha spento l’aggressività di Hamilton, che è riuscito a rimontare fino alla quinta posizione, in un’emozionante caccia al rivale Verstappen.

Allo spegnimento dei semafori le due Red Bull mostrano la propria superiorità: senza alcuna difficoltà Verstappen supera la Mercedes di Bottas, seguito in scia dal compagno di squadra messicano. Ottimo scatto in partenza da parte di Lando Norris, che affianca la Ferrari di Sainz causando però un contatto. A causa del quale è costretto a cambiare gli pneumatici vittime di una foratura. Da metà griglia comincia l’aggressiva rimonta di Lewis Hamilton, il quale guadagna quattro posizioni soltanto nel primo giro.

We’re behind the Safety Car, with debris being cleared from the track after Yuki Tsunoda loses part of his front wing #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/WPX31JtGtg

Un contatto fra Tsunoda e Lance Stroll costringe la Safety Car a uscire nel corso del sesto giro, a causa dei detriti lasciati in pista dall’ala anteriore dell’AlphaTauri del giapponese. Al quale, ritenuto responsabile dai commissari, vengono assegnati 10 secondi di penalità. Dopo poco meno di dieci giri viene indetto il regime di Virtual Safety Car, nuovamente per dei detriti sulla pista. Anche l’ala della Haas di Schumacher, infatti, viene danneggiata da un contatto con Kimi Raikkonen. Il tedesco cerca di riportare la propria monoposto ai box, ma nel farlo perde pezzi dell’ala sul tracciato.

HAM: “Tell Valtteri to follow me for the restart – let’s get these guys” 🎧🍿 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Loe3hjiOfs

Al termine della VSC ricomincia la caccia di Hamilton sulla Red Bull di Sergio Perez. Il pilota britannico esegue un azzardato sorpasso all’esterno in curva 1 sul messicano, il quale risponde a sua volta riprendendosi la posizione. Ma Hamilton non si arrende: ritenta il sorpasso e si mette all’inseguimento del suo diretto rivale. Alle spalle dei due top team restano incollate le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Al ventisettesimo giro si aprono le danze per i pit stop: è Hamilton il primo a compiere la sua sosta, montando mescola bianca. Seguito poi da Sainz che resta su mescola media. Il giro successivo rientra Verstappen, il quale riesce a mantenere la posizione su Hamilton, rallentato dal sorpasso ai danni della McLaren di Ricciardo. Al giro numero 30 una brevissima Virtual Safety Car, causata dalla perdita di alcuni detriti dalla monoposto di Stroll, permette a Bottas di eseguire il proprio pit stop senza perdere la posizione su Sergio Perez.

LAP 32/71

As we approach halfway, it’s pretty tense at the front as Lewis continues to chase Max

Meanwhile, further back, it’s advantage Ferrari in their battle with McLaren for P3 in the constructor standings 👀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/glbGDNb4nJ

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021