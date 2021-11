GP Qatar: programma, orari TV Sky, TV8 e streaming video

Con il mondiale ancora da decidere il circus si sposta in Qatar per il ventesimo appuntamento della stagione di Formula 1 2021.

Per la prima volta si corre al Losail International Circuit situato vicino alla capitale Doha in alternativa al Gran Premio d’Australia, cancellato a fronte dell’emergenza COVID 19.

Per questo Liberty Media è dovuta correre ai ripari inserendo il tracciato di Losail, già conosciuto dagli appassionati di MotoGP.

La gara di quest’anno anticiperà quella che poi diventerà tappa fissa nel 2023 e che prenderà ufficialmente la denominazione di GP del Qatar. Di fatti i team e potranno in anteprima assaggiare uno dei circuiti più veloci di tutto il mondiale dove conteranno molto le prove libere per stabilire il setup da usare.

Ma ora spostiamoci in pista e concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

GP Qatar orari TV

l week-end avrà inizio venerdì 19 novembre 2021 con le prime due sessioni di prove libere, dalle 11:30 fino alle 12:30 e dalle 15:00 fino alle 16:00.

Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 12:00 alle 13:00 ci sarà la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15:00.

La gara inizierà domenica 21 novembre 2021 alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, mentre su F1world potrete seguire in diretta il live-streaming testuale. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per le qualifiche e la gara in differita. Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO e NowTV.

Venerdì 19 Novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 11:30 alle 12:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2 – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Sabato 20 Novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 – Diretta su Sky SportF1 HD

ORARI TV8 – Differita

Qualifiche – Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

Domenica 21 Novembre 2021

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Gara – Dalle ore 15:00 – Diretta su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara– Dalle ore 18:00 – Differita su TV8*

* gli orari della differita, del GP del Qatar in TV, potrebbero subire delle variazioni

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Doha

Circuito: Losail International Circuit

Giri: 57

Lunghezza giro: 5.3 Km

Prima gara disputata: 2021

Web: circuitlosail.com

