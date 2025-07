GP Gran Bretagna, Piastri: “Un po’ di pasticci. Gara divertente”

Oscar Piastri è P2 nelle qualifiche del GP Gran Bretagna, con un gap di 103 millesimi dal poleman Max Verstappen. Domani prima fila, Red Bull-McLaren

Niente da fare per la McLaren e per Oscar Piastri, che ottiene il secondo posto al termine delle qualifiche del GP Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone, i leader delle classiche iridate sono stati battuti da Max Verstappen che con il tempo di 1:24.892, dimostra ancora una volta chi è, e il suo immenso talento.

È mancato qualcosa alle McLaren, che sono sembrate faticare a ottenere quella prestazione ideale per ottenere la pole position, ma anche i piloti non sono stati da meno, autori di qualche errore di guida. Oscar Piastri in particolare, non è riuscito a migliorarsi nell’ultimo tentativo, con tanto di sbavatura in uscita dall’ultima curva, che gli è costata qualche centesimo. Ciò nonostante, Max Verstappen si è dimostrato un vero cannibale, quindi difficile da battere.

Domani la griglia di partenza del GP Gran Bretagna, vedrà una prima fila targata Red Bull e McLaren, con Max Verstappen accanto a Oscar Piastri. In seconda fila, l’altra McLaren di Lando Norris, che sarà affiancato da George Russell su Mercedes.

Il GP Gran Bretagna si prospetta, una bella sfida soprattutto tra i piloti che occuperanno le prime due file. Oscar Piastri, cercherà con un miglior scatto di superare Max Verstappen, e scappare via con l’obiettivo di vincere e difendere la leadership. Impresa non semplice, visti gli avversari che lo circonderanno, e avranno a loro volta l’obiettivo di fare meglio e vincere.

Oscar: “Non sapevo quanto la pista fosse migliorata”

“Ero contento del primo giro, è stato eccezionale onestamente. Stavo cercando di capire come andare più veloce, ma non ci sono riuscito. Nel secondo giro ho fatto un po’ di pasticci, tuttavia siamo stati molto vicini, per tutto il weekend,” il primo commento di Oscar Piastri, al termine delle qualifiche del GP Gran Bretagna.

“Il mio primo tentativo, è stato molto buono, ma non sapevo quanto la pista fosse migliorata. C’era ancora un piccolo margine, ma quanto fatto credo che sia sufficiente. Il team ha fatto un ottimo lavoro per il weekend, per ritrovare il passo. Abbiamo lavorato per essere più veloci. Siamo migliorati, tuttavia c’erano dei punti qui, dove non sono riuscito come avrei voluto. In ogni caso, penso che potremmo fare un ottima gara.”

L’australiano, aveva completato il primo tentativo con un ottimo tempo, con la pista che man mano stava migliorando. Tuttavia, il pilota è sembrato non voler osare, almeno per agguantare e portare a casa una pole position.

“È difficile. Soprattutto, quando pensi di aver fatto già un bel giro. Non vuoi esagerare, e andare oltre il limite. Probabilmente sono stato un po’ conservativo all’ingresso, cercando di recuperare all’uscita, ma non ha funzionato. Come ho detto, sono sempre dei piccoli margini, tuttavia sono abbastanza contento del secondo posto. Non vedo di partire per la gara,” ha spiegato Oscar.

Tutti molto vicini

Oscar Piastri troverà una griglia di partenza, molto calda, con Lando Norris alle spalle e Max Verstappen davanti a tutti. L’obiettivo di Piastri è superare alla partenza Max. Ce la farà?

“Penso di sì. Sarà una gara divertente, e siamo molto vicini questo weekend, tra noi, Max e la Ferrari, senza dimenticarci di George Russell. Ognuno ha dei punti forti, e leggermente diversi. Red Bull lo ha sui rettilinei, mentre noi ce l’abbiamo nelle curve veloci. Sarà una gara divertente, e ce la goderemo,” ha così risposto Piastri, in conclusione.