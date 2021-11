GP Qatar: Pirelli debutta con la mescola dura

Pirelli porterà la sua mescola più dura per il debutto in Formula 1 del GP del Qatar. L’azienda italiana è pronta ad affrontare quella che si prospetta un’impegnativa sfida

Pirelli approda al Losail International Circuit per il GP del Qatar, su una nuova pista che all’inizio sembra molto impegnativa. Ciò a causa dell’asfalto abrasivo e delle curve veloci, simili a quelle di Silverstone o del Mugello. Per la quinta volta in questa stagione, dopo Portogallo, Spagna, Silverstone e Zandvoort, Pirelli sceglierà le C1, C2 e C3 rispettivamente Hard, Medium e Soft, per il suo primo debutto per il GP del Qatar. A prima vista, l’azienda italiana ritiene che Losail sarà un circuito molto impegnativo per le mescole.

Specialmente per l’abrasività dell’asfalto, che non è cambiata dal 2014, e anche per le sue curve veloci. La situazione di Pirelli per il GP del Qatar sarà simile a quella vissuta al Mugello l’anno scorso. Ciò perché le due piste sono tradizionali nella MotoGP, ma non avevano mai ospitato una gara di Formula 1. Anche in quell’occasione si è deciso di puntare sui pneumatici più duri. Stavolta si spera che i piloti non abbiano un degrado eccessivo durante i 57 giri del Gran Premio.

ISOLA AFFERMA CHE LA GARA A LOSAIL SARA’ UNA GRANDE SFIDA

Il direttore di Pirelli, Mario Isola, sostiene che la loro visita a Losail sarà una grande sfida, anche se negli ultimi anni è comune visitare nuovi circuiti. L’italiano assicura di aver lavorato molto duramente per effettuare la selezione delle mescole per un weekend in cui non ci saranno le formule minori. “Il Qatar porterà con sé una nuova sfida in un circuito unico dal layout speciale, perciò non vediamo l’ora di vedere come andrà. Raggiungere una nuova pista è normale per noi e stiamo già lavorando sui dati di simulazione e sulle informazioni raccolte“ afferma Isola nell’anteprima Pirelli per il GP del Qatar.

Isola ritiene che gli pneumatici più duri siano quelli giusti per correre su una pista come quella di Losail. Ciò perché l’asfalto è molto impegnativo per le mescole e presenta molte curve medio-alte, simili a quelle del Mugello o di Silverstone. “I promotori ci hanno fornito informazioni utili sulla pista. Da quello che abbiamo visto, le mescole più dure saranno le più appropriate per Losail. Ciò perché ha un asfalto abrasivo e curve molto impegnative. Non abbiamo mai corso lì prima, quindi non conosceremo la vera efficacia delle mescole fino al nostro arrivo“, conclude così Isola.