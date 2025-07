GP Gran Bretagna, Qualifiche: primo Verstappen, delusione Rossa

Terminate ufficialmente le qualifiche del GP di Gran Bretagna: vediamo com’è andata

Concluse le qualifiche del GP di Gran Bretagna, stavolta in condizioni climatiche simili a quelle delle ultime prove libere. Occhi puntati al meteo. Da non dimenticare è che a Silverstone basta una sola goccia per cambiare le carte in tavola. Tutti i piloti, come previsto, iniziano le qualifiche con mescole soft. La prima sessione si presenta relativamente tranquilla fino a quasi otto minuti dalla fine. Momento in cui l’Alpine di Colapinto tocca il cordolo e va contro la barriera, causando bandiera gialla.

Bandiera presto diventata rossa, nonostante il pilota argentino sia riuscito a riportare la vettura in pista. Durante la Q1 troviamo una sessione meno comoda rispetto alle prove libere per la Ferrari. La Rossa, infatti, non è riuscita a dimostrare totalmente le sue capacità. Hamilton passa per poco alla Q2. Gli eliminati di questa Q1 sono: Colapinto, Hulkenberg, Stroll, Bortoleto e Lawson.

Q2 e Q3: questione di decimi

Durante la seconda sessione di prove libere, Leclerc scende in pista con pneumatici usati. Molto probabilmente, in ottica dello svolgimento di due run. Stessa strategia utilizzata dalla Mercedes con Antonelli. Molta fiducia viene data al meteo. La maggior parte dei piloti, infatti, si muove a circa quattro minuti dal termine. Il team di Maranello migliora e segna i due tempi migliori di questa Q2. Hadjar fuori per 38 millesimi. Gli eliminati della Q3 sono: Ocon, Albon, Hadjar, Tsunoda e Sainz.

Ottimo inizio Q3 per le due monoposto Papaya, che riescono a conquistare le prime due posizioni al primo colpo. Piccolo errore per Hamilton alla quarta curva, costatogli qualche millesimo. In una lotta continua, Piastri conquista la seconda posizione sul compagno di squadra per appena 15 millesimi. Delusione per la Rossa, che domani partirà in quinta (Hamilton) e sesta (Leclerc) posizione. Pole position finale per Max Verstappen, che inizierà il Gran Premio dalla prima casella.