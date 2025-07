GP Gran Bretagna, FP2: Ferrari dietro Norris, Antonelli sorprende

GP Gran Bretagna FP2: Norris chiude davanti, Ferrari seconda forza sul giro secco

È Lando Norris il più veloce nella FP2 del GP Gran Bretagna, decima tappa della stagione 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren, reduce dalla vittoria al Red Bull Ring, ha confermato lo stato di forma della MCL39 siglando il miglior crono in simulazione qualifica. Tutto questo con pneumatici soft in 1’25″816, nel time-attack più pulito e incisivo del venerdì. Alle sue spalle si sono piazzate le Ferrari SF-25, tornate a mostrarsi competitive sul giro secco.

Charles Leclerc ha chiuso in seconda posizione a 222 millesimi. Lewis Hamilton, invece, galvanizzato dall’atmosfera di casa, ha terminato terzo a 301 millesimi. Il sette volte iridato sembra aver trovato un buon bilanciamento, complice anche l’introduzione del nuovo fondo già testato in Austria. La prestazione della Rossa ha rappresentato uno dei segnali più incoraggianti del venerdì a Silverstone.

La monoposto italiana si è infatti dimostrata agile nei cambi di direzione e sufficientemente stabile nelle curve veloci, riuscendo a inserirsi tra le due McLaren almeno nella simulazione di qualifica. Alle spalle dei primi tre, Oscar Piastri ha portato l’altra McLaren in quarta posizione con un ritardo di 470 millesimi. Quinta piazza per Max Verstappen. Sesto posto per il giovane talento italiano Kimi Antonelli, che ha chiuso con un promettente +0.567 davanti al compagno di squadra George Russell.

Antonelli davanti a Russell, bene la simulazione passo gara

La performance di Antonelli è uno degli spunti più interessanti della FP2 del GP Gran Bretagna. Il rookie italiano, al volante della Mercedes, ha gestito bene il traffico in pista e ha mostrato miglioramenti sia nella precisione in inserimento curva che nella gestione delle traiettorie. Nelle prove dedicate al passo gara, le indicazioni sembrano sorridere ancora alla McLaren, costante e veloce con entrambi i piloti.

Ferrari ha mostrato segnali positivi ma con qualche incertezza nel degrado delle mescole, mentre Verstappen ha alternato giri convincenti a tornate meno pulite, probabilmente per scelte di assetto ancora da definire. Chiude la top ten Isack Hadjar, nono a bordo della Racing Bulls, davanti al suo compagno Liam Lawson. Entrambi sembrano lontani dai ritmi dei primi, ma potrebbero inserirsi in Q3 con un buon giro sabato.

Ultime indicazioni prima delle qualifiche

Con due sessioni completate i riferimenti restano ancora parziali, ma il potenziale mostrato da McLaren e Ferrari sul giro secco apre a un sabato dalle molte incognite. Le condizioni meteo potrebbero rimescolare le carte nella giornata di sabato, quando è attesa una perturbazione che potrebbe interferire con la FP3 e la qualifica.

Occhi puntati anche sulle Mercedes, in particolare su Antonelli, che sembra ormai in grado di giocarsela a pieno titolo almeno per un posto in Q3. In attesa dei dati completi del long run, la FP2 del GP Gran Bretagna lascia intendere un weekend equilibrato, con diversi team pronti a lottare per le posizioni che contano.

Mattia Romano