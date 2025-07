GP Gran Bretagna, Ferrari: “Venerdì solido per la squadra”

Appena terminato il primo giorno del weekend inglese del Circus: come si presenta la Ferrari al GP di Gran Bretagna?

La Formula 1 sbarca ufficialmente in Gran Bretagna, e la Ferrari sembra accogliere il gran premio di casa di Lewis Hamilton in modo favorevole. Il team di Maranello ha effettuato un venerdì solido con il completamento di 110 giri. Positivi sono stati i segnali da entrambe le vetture, che hanno concluso seconda (Leclerc) e terza (Hamilton) durante le seconde prove libere. Quelle di oggi sono state due sessioni senza intoppi. Domani, nell’ultima sessione di libere, il focus della squadra sarà orientato soprattutto sulle qualifiche.

Le parole di Charles Leclerc

Riguardo alla giornata, il monegasco è parso positivo. “Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c’è ancora un po’ di lavoro da fare sulla vettura. In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara. Nel complesso però oggi mi sono divertito molto a guidare e non vedo l’ora di tornare in pista domani” ha dichiarato a Silverstone il numero 16.

Le parole di Lewis Hamilton

Il sette volte iridato non vede l’ora di mettersi, ancora una volta, alla prova sul suo circuito di casa. La cosa più emozionante? Per la prima volta in Rosso. “E’ stata una giornata entusiasmante. E’ stato fantastico scendere in pista a Silverstone in una Ferrari per la prima volta. In macchina, inoltre, mi sono sentito a mio agio in entrambe le sessioni, anche se ho trovato un po’ di traffico nel mio giro più veloce in FP2, e quindi c’è sicuramente del margine. Tornare qui è sempre speciale: questo è il circuito più bello del mondo e, senza dubbio, il mio preferito. E’ stato fantastico vedere già così tante persone di venerdì. L’atmosfera è semplicemente incredibile” ha concluso Hamilton a fine giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari)