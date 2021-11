Ferrari vs McLaren, le Rosse si confermano al terzo posto

A TRE GARE DAL TERMINE DELLA STAGIONE 2021, PROSEGUE LA SFIDA TRA FERRARI E MCLAREN PER IL TERZO POSTO NEL CAMPIONATO COSTRUTTORI

L’incredibile rimonta di Lewis Hamilton al GP Brasile, ha fatto passare inosservate le sfide nel campionato degli altri. In particolar modo, la lotta tra Ferrari e McLaren per il terzo posto della classifica costruttori.

La Scuderia Ferrari, si è presentata a Interlagos dopo aver agguantato il terzo posto, grazie ai buoni risultati degli ultimi gran premi. Tuttavia, l’obiettivo era di trovare ulteriori conferme, allungare in classifica. D’altra parte, McLaren era chiamata a rimontare e riprendersi la terza posizione. Ma, alla fine del Gran Premio del Brasile, la Rossa è riuscita a concretizzare il sorpasso ai danni dei rivali, prendendosi in un colpo solo 19 punti, e a collocarsi al terzo posto con 31,5 punti di vantaggio sul team color papaya.

Un sorpasso che è stato costruito negli ultimi quattro gran premi, durante i quali la Scuderia di Maranello ha strappato non meno di 50 punti al team di Woking, a tal punto che ora si ritrova con 31,5 punti di vantaggio.

Per quanto riguarda, la classifica piloti, Lando Norris, vede sempre più in pericolo la sua quinta posizione, e la leadership che deteneva fin dall’inizio della stagione, quando oltretutto era riuscito a stare davanti alle seconde guide di Mercedes e Red Bull, Valtteri Bottas e Sergio Perez. Ora, Charles Leclerc si ritrova in sesta posizione, a soli tre punti dal britannico, portandosi dietro Carlos Sainz con un gap di 12,5 punti. Norris ha racimolato soltanto 12 punti negli ultimi gran premi, contro i 44 del monegasco e i 27 di Carlos.

LE ROSSE AIUTATE DALLA NUOVA POWER UNIT

La doppietta McLaren, con Ricciardo e Norris a Monza, sembra non aver intimidito la Ferrari, la quale sembra essersi rimboccata le maniche, per poter ribaltare la situazione. L’introduzione della nuova power unit, installate sulle SF21, sembra abbia giovato al team italiano. Da quel momento, il Cavallino Rampante, ha intrapreso una vera e propria galoppata, con risultati positivi e promettenti, anche in ottica 2022.

La McLaren fino a metà stagione aveva dichiarato, che avrebbe continuato a migliorare fino alla fine dell’anno, mentre Ferrari era totalmente concentrata sul 2022. Ora a tre gare dal termine, vedendo i risultati, sembra che i primi si siano ancorati, e i secondi si siano migliorati. La power unit portata da Ferrari, fa parte del progetto 2022 in fase di lavorazione in quel di Maranello.

Alpine e AlphaTauri, si stanno contendendo il quinto posto nei costruttori. Attualmente sono a pari merito con 112 punti, anche dopo il GP Messico. Lo spareggio dovrebbe essere a favore dei francesi, grazie all'inattesa vittoria di Esteban Ocon in Ungheria. Vedremo chi tra i due la spunterà, per il tanto agognato quinto posto.