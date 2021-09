UFFICIALE: la Formula 1 arriva in Qatar per dieci anni

E’ ufficiale: il Qatar ospiterà il Circus alla fine di novembre. E la firma di un contratto decennale la renderà una tappa fissa del Mondiale a partire dal 2023

Se ne parlava da tempo, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità. Il ventesimo Gran Premio di Formula 1 di questa stagione, che si terrà dal 19 al 21 novembre, sarà ospitato dal Qatar, sul celebre Losail International Circuit. In questo modo, la stagione attuale verrà conclusa da tre gare disputate in Medio Oriente. Con il Gran Premio delll’Arabia Saudita previsto per il 5 dicembre. E quest’ultimo seguito dalla gara finale ad Abu Dhabi nel weekend dal 10 al 12 dicembre.

Ma oltre a correre in soccorso alla Formula 1 e ospitare uno dei Gran Premi previsti per quest’anno dopo le numerose cancellazioni causate dalla pandemia, il Qatar sarà un nuovo stabile appuntamento del calendario per ben dieci anni a partire dal 2023. Un comunicato della F1, infatti, chiarisce: “C’era una forte volontà da parte del Qatar di essere utile alla Formula 1 quest’anno. E nel corso di questo processo, la possibilità di una partnership più lunga è stata discussa e concordata per 10 anni”.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW — Formula 1 (@F1) September 30, 2021

“Il passaggio dall’essere utile alla Formula 1 soltanto per quest’anno, a una collaborazione più a lungo termine, è stato breve e semplice. E la possibilità che dopo la Coppa del Mondo FIFA 2022 la Formula 1 possa diventare la vetrina del Qatar è stata la forza trainante di questo accordo. Come parte dell’accordo a lungo termine, continueranno le discussioni sulla location del Gran Premio a partire dal 2023, con ulteriori dettagli che verranno forniti in un secondo momento“.

DOMENICALI: “UN ENORME SFORZO DI CUI POSSIAMO ESSERE ORGOGLIOSI”

Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, ha così commentato la notizia: “Siamo molto lieti di accogliere il Qatar nel calendario di Formula 1 per questa stagione. E più a lungo termine dal 2023. La Qatar Motor & Motorcycle Federation e le autorità del Paese sono state incredibili. Si sono mosse a grande velocità per garantire che la gara possa svolgersi nel corso di questa stagione sul circuito di Losail. Famoso per essere ospite della MotoGP. Abbiamo dimostrato che possiamo continuare ad adattarci. E che c’è ancora molto interesse nel nostro sport da parte di molte località di ospitare un Gran Premio“.

“L’enorme sforzo di tutti i team, della Formula 1 e della FIA ha permesso di realizzare un calendario di 22 gare. Qualcosa di davvero impressionante in un anno impegnativo. Qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi“. Il presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation, Abdulrahman Al-Mannai, ha invece dichiarato: “Questo è un giorno molto speciale per la Qatar Motorsport. E per le ambizioni della nostra nazione di ospitare importanti eventi sportivi. Sono molto orgoglioso di essere stato in grado di aiutare la Formula 1 intervenendo e ospitando una gara nel nostro paese in un lasso di tempo così breve”.

“Assicurandoci anche un rivoluzionario accordo a lungo termine con la Formula 1. Tale entusiasmante accordo significa che il Qatar sarà la casa sia della Formula 1 sia della MotoGP per il prossimo decennio, ossia per gli eventi di punta del Motorsport globale. Abbiamo un’orgogliosa storia di Motorsport e questo è il prossimo capitolo per noi. Il Qatar sarà un’ottima destinazione per la Formula 1. E non vediamo l’ora di accogliere presto tutti i piloti, le squadre, i media e i fan“.

TODT: “LA FORMULA 1 ESEMPIO DELLA PASSIONE PER IL MOTORSPORT IN QATAR”

Infine non sono mancate anche le parole di Jean Todt, presidente della FIA: “Mi congratulo con la Formula 1, la Qatar Motor & Motorcycle Federation e le autorità del Qatar, che hanno lavorato instancabilmente per rendere rapido ed efficiente il Gran Premio inaugurale del Qatar in questi tempi difficili. Il Losail International Circuit, che accoglierà la gara, ha lavorato a stretto contatto con noi per garantire la piena preparazione per questa importante occasione“.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato collettivo. Ringrazio il presidente QMMF Abdulrahman Al-Mannai e Sua Eccellenza Salah bin Ghanem Al Ali, ministro della Cultura e dello Sport, per il loro coinvolgimento. Questo impegno per la Formula 1 a lungo termine, così come l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2022 e di molti altri eventi internazionali, è un altro esempio della passione del Qatar per lo sport.” ha dichiarato per concludere.