GP Gran Bretagna, McLaren: “Ferrari molto veloce. Una sorpresa”

Dopo le prove libere del GP Gran Bretagna, la McLaren sembra temere la Ferrari. Norris è primo, ma non sembra tranquillo, più fiducioso Piastri

Alla vigilia del weekend del GP Gran Bretagna, sembrava già tutto pronto per una festa in casa McLaren, certi di riuscire a vincere a Silverstone. Ma dopo la prima giornata, il team papaya è apparso un tantino preoccupato. La colpa? Le prestazioni della Ferrari, in questa giornata di apertura della dodicesima tappa del mondiale 2025.

Lando Norris ha chiuso la giornata davanti a tutti, con un ottimo giro veloce e un margine di 0″222 su Charles Leclerc e 0″301 su Lewis Hamilton. Ciò nonostante, la preoccupazione è palpabile sul volto e dalle parole di Lando Norris.

Nella simulazione di gara, Lando Norris è risultato dietro a Leclerc. Il pilota inglese, guarda con maggior attenzione alla giornata di domani, sabato, quando andranno in scena le qualifiche, temendo che la Ferrari possa fare un ulteriore passo avanti.

Lando: “Stasera testa bassa e a lavoro”

“Condizioni difficili oggi. Non è stato così facile, come avremmo voluto, ma sembriamo forti. È solo venerdì, quindi non c’è ancora nulla da festeggiare, e in linea definitiva abbiamo un po’ di lavoro da fare questa notte, se vogliamo mantenere questa posizione,” ha commentato Lando Norris.

“La simulazione di qualifica è stata molto buona. Tuttavia, la competizione è sembrata molto forte, e abbiamo visto che le Ferrari oggi si sono confermate molto veloci, e sicuramente lo saranno nel corso del weekend. Stasera testa bassa e a lavoro, e concentriamoci per le qualifiche di domani,” ha aggiunto in conclusione

Oscar: “Un po’ di cose da sistemare. Ci aspetta una bella sfida”

In entrambe le sessioni di prove libere, Oscar Piastri attuale leader della classifica, non è sembrato in forma. L’australiano, non è riuscito a sfruttare al meglio il set di gomme Soft per lavorare in ottica qualifica, ottenendo il quarto tempo a mezzo secondo da Lando Norris.

“Un venerdì discreto! Abbiamo avuto un po’ di cose da sistemare, ma tutto sommato credo che il potenziale ci sia. I long run sono stati piuttosto solidi. Complessivamente la prima giornata è stata molto positiva, e credo che ci aspetti una bella sfida,” ha commentato Oscar Piastri.

“La Ferrari è stata una sorpresa, sia nella simulazione di qualifica che nei long run. Tuttavia, aspettiamo e vediamo. È molto bello tornare, su questa pista e di fronte a così tanto pubblico,” ha aggiunto in conclusione, il pilota della McLaren.