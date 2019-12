La Top 10 degli articoli più letti del 2019 su F1World

Un altro anno è passato per F1World. Un altra stagione per noi redattori, per i lettori che ci hanno confermato la loro fiducia o per quelli che ci hanno scoperto e hanno iniziato a vivere il mondo della Formula 1 in nostra compagnia.

È stato un anno intenso per tutto il nostro sito. Siamo definitivamente diventati una testata giornalistica registrata, ci sono stati cambiamenti a livello gestionale, partenze, nuovi arrivi, ritorni. Abbiamo deciso, ora più che mai, di porci degli obiettivi per far crescere il nostro sito e per fare in modo di rendere il lettore sempre più protagonista.

UN PO’ DI NUMERI

In questo ultimo anno sono usciti 2328 articoli su F1World, una media di sei pezzi al giorno e sicuramente quelli che hanno ricevuto maggiore riscontro positivo sono riguardano gli articoli dei nostri live, dove riusciamo a tenere aggiornati i nostri lettori sugli eventi della gara. Abbiamo raggiunto i 351913 mila utenti che ci hanno permesso di arrivare a 868910 mila pagine visualizzate.

Ed ecco che, essendo arrivati alla fine di questo lungo 2019, abbiamo deciso di fare coi nostri lettori una specie di viaggio nell’anno passato attraverso i nostri articoli, riproponendovi la Top 10 dei nostri pezzi più letti di questa stagione!

1) Come vedere la Formula 1 in TV o in diretta live streaming

2) Formula 1 | Ferrari: l’avvicendamento Arrivabene-Binotto apre le porte ad Alonso

3) Aldo Costa vicino al ritorno in Ferrari

4) Formula 1 | Alberto Antonini lascia la Ferrari: a Maranello arriva Silvia Hoffer

5) Formula 1 | Alcuni dati sulla potenza delle power unit

6) Tecnica F1 | Quanto ne sapete sulla benzina in Formula 1?

7) Formula 1 | Come sarà la nuova Ferrari 2019? Ecco tutte le anticipazioni

8) Formula 1 | Calendario 2019, orari Tv: dirette e differite Sky e TV8

9) Formula 1 | Max Verstappen: “Non ho mai pensato che Vettel fosse magico”

10) Formula 1 | Niki Lauda muore all’età di 70 anni nella notte del 20 maggio 2019