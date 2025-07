GP Gran Bretagna, anteprima: info e allerta meteo

GP Gran Bretagna, round 12°. La Formula 1 arriva in Gran Bretagna e a Silverstone, tracciato storico del calendario

Siamo a metà campionato 2025, con uno degli appuntamenti più ricchi di storia, in programma sul circuito di Silverstone, con il GP Gran Bretagna.

Altra tappa classica e storica del mondiale, oltretutto gara di casa per la maggior parte dei team presenti in Formula 1 1, visto che le loro sedi sono nei dintorni di Silverstone: Aston Martin (la sede è a Silverstone), Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams, Alpine e Haas.

Gara di casa, anche per molti piloti presenti sulla griglia di partenza, ovvero Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Ollie Bearman e Alex Albon (anglo-tailandese).

McLaren vuole confermarsi

Dopo l’Austria, ci si sposta in Gran Bretagna per una nuova sfida per il campionato iridato, piloti e costruttori. Sfida che si fa sempre più incandescente, con la McLaren che resta la favorita per il successo sia in gara, per il campionato. Leader del campionato piloti è Oscar Piastri, con Lando Norris che ha lanciato la sfida per recuperare e superare il compagno di squadra, nonché rivale iridato.

Il pilota inglese, fresco vincitore in Austria si prepara all’appuntamento di casa, con l’obiettivo di un altro successo, sperando di fare meglio di Piastri. L’australiano, a sua volta proverà a difendere il vantaggio di 15 punti, cercando di far meglio del compagno di squadra e davanti al pubblico inglese.

La prima a casa di Lewis in Rosso

La Ferrari arriva all’appuntamento di Silverstone, con il morale alto e con la voglia di dare continuità al podio di Spielberg. Gli aggiornamenti portati sulla SF-25, in occasione del GP Austria, hanno portato Charles Leclerc sul podio, e il miglior risultato di squadra della stagione, visto il piazzamento di Lewis Hamilton con l’altra SF-25, ovvero in quarta posizione. In qualifica, la vettura ha dimostrato un buon passo in avanti, e la classifica costruttori ora sembra sorridere alla Scuderia, dato che occupa il secondo posto dietro alla McLaren. Tuttavia, si sa che c’è ancora molto da fare, per avere sogni di gloria.

Per il GP di Gran Bretagna, è previsto un nuovo pacchetto di aggiornamenti, proprio con l’obiettivo di continuare in questo percorso di crescita, e magari conquistare un altro risultato di tutto rispetto o qualcosa di più… e chissà che, non sia anche con Sir Lewis Hamilton, autore di molte vittorie a Silverstone (l’ultima proprio qui, lo scorso anno). Per Lewis Hamilton, sarà la sua prima gara di casa da pilota della Ferrari. Sarà molto atteso di questo weekend, visto che con le sue 9 vittorie, è il re di Silverstone: un vero record, che tuttora detiene. Vedremo, se riuscirà a riscattare e recuperare qualcosa su Leclerc, che sembra riuscire a gestire e interpretare la SF-25.

Three colours. One driver. The Lewis Hamilton Silverstone cap pic.twitter.com/iw9zHPzm6t — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 1, 2025

Tra l’altro, dopo 11 Gran Premi, Lewis Hamilton, non ha ancora conquistato un podio: un record negativo, che finora non gli è mai successo. Dunque, obiettivo per questo weekend è il primo podio stagionale. Per riuscirci, avrà bisogno di molte combinazioni a suo favore: il meteo, una vettura con il giusto set-up, e un pizzico di fortuna. Il pluricampione del mondo, dal 2014 ad oggi è sempre salito sul podio a Silverstone, e chissà che non possa accadere anche in questa edizione…

A list of legends Lewis Hamilton’s 2024 victory was his ninth British Grand Prix win, meaning he tops the list of Brits to have won on home soil #F1 #BritishGP pic.twitter.com/pPblJvA5dV — Formula 1 (@F1) July 1, 2025

Red Bull si prepara al secondo appuntamento di casa, con l’intento di riscattare il deludente weekend austriaco, anche lì a casa sua. In gara, il ritiro di Max Verstappen per incidente poco dopo la partenza, sicuramente peserà per la lotta iridata contro i due piloti della McLaren, così come per il costruttori. Oltretutto, anche Yuki Tsunoda non è stato all’altezza in gara, conclusa fuori dalla zona punti e con qualche penalità.

Grande attenzione anche per la Mercedes e George Russell, padroni di casa e possibili outsider. A Zeltweg, la vettura è sembrata più sofferente in termini di prestazioni, tanto da non riuscire a portare a casa un miglior risultato. Ora, si guarda all’appuntamento di casa, con l’intenzione di recuperare e magari provare a insidiare gli avversari. Vedremo, cosa combinerà Andrea Kimi Antonelli, dopo lo zero per incidente in Austria, che ha provocato il ritiro anche di Max Verstappen. Proprio per questo, l’italiano dovrà scontare, una penalità di tre posizioni in griglia.

Visti principali temi, ora non ci resta che assistere al weekend del GP Gran Bretagna, una delle classiche del calendario per via della sua lunga storia e legata al Circus. Appuntamento al quale, non mancherà il pubblico inglese, che da sempre dimostra un grande partecipazione e affetto verso la Formula 1, le gare e i protagonisti, soprattutto se sono britannici.

“My first ever car race, my first ever car win, and my first time testing an F1 car all came at @SilverstoneUK, it holds such a special place in my heart.” ❤️ Catching up with George on the week of his home race, to find out what makes the #BritishGP so special — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 1, 2025

SILVERSTONE INTERNATIONAL CIRCUIT

Il circuito di Silverstone è situato a cavallo di due contee: metà nel Buckinghamshire e l’altra metà nella piccola località del Northampstonshire con poco più di duemila abitanti.

La sua conformazione la rende tra le piste più veloci del Campionato e per la sua storia, rappresenta uno dei circuito più affascinanti al mondo. Il tracciato nasce nel 1948, in un’area in cui sorgeva un aeroporto della Royal Air Force utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale, sfruttando le tre piste usate dagli aerei disposte a triangolo e che storicamente erano usate unendole e raccordate tramite curve, disegnate con delle balle di fieno. In questo modo si poteva avere rettilinei lunghi, e di conseguenza, velocità molto elevate per le macchine di quel periodo storico. Le curve non erano molto difficili avendo così una media oraria sul giro elevato, rendendo il tracciato il più veloce del mondo.

Nel corso degli anni, la pista ha subito numerosi lavori di modifiche, che ne hanno cambiato il layout anche per assecondare le esigenze e migliorare la sicurezza. Tra le modifiche più importanti: alla curva “Becketts” nel 1991 dove fu sistemata una sequenza di curve che per la sua difficoltà e spettacolarità è considerata tra le più emozionanti del mondiale, ancora oggi presenti: la trio “Maggots-Becketts-Chapel”. Nel 2011, la pista subì altri lavori di modifica, che vede spostare la linea del traguardo e una struttura più rinnovata.

La prima edizione del GP Gran Bretagna si è disputato a Silverstone nel 1950, dando così vita alla Formula 1. Una tappa da sempre presente nel calendario, nel corso di tutti gli anni di esistenza della Formula 1, tranne quando si disputò ad Aintree e a Brands Hatch. Motivo in più perché è tra gli appuntamenti più attesi e che richiama un gran numero di appassionati.

DRS

Come nelle ultime edizioni, sul circuito di Silverstone, saranno 2 le zone DRS predisposte dalla FIA. Lì i piloti, potranno attivare e sfruttare il sistema DRS.

la prima, tra la curva 5 (Aintree) e la curva 6 (Brookland); la seconda, nel tratto tra la curva 14 (Chapel) e la curva 15 (Stowe)

Le detection point, saranno posizionate prima della curva 3 (Village) e prima della curva 11.

PIRELLI: C2, C3, C4

C2 P Zero White Hard;

C3 P Zero Yellow Medium;

C4 P Zero Red Soft.

Sono le tre mescole più morbide della gamma, selezionate da Pirelli per il GP Gran Bretagna 2025. Rispetto alla passata stagione, ci sarà un salto di mescola, con la Medium che in passato fungeva da Soft.

Scelta effettuata in altre gare, di questo inizio di stagione, con l’obiettivo di creare una grande varietà di strategie, puntando ad aumentare il numero di pit-stop. Chi vorrà provare a completare la gara con un solo pit-stop, dovrà gestire con molta attenzione i vari stint, con il rischio di pagare un prezzo in termini di tempo di gara totale. Inoltre, c’è da tenere conto che il tempo perso, nella sosta per il cambio gomme non è molto elevato (circa 20,5 secondi), e i sorpassi difficili ma fattibili.

Il tracciato di Silverstone, è noto per essere uno dei più affascinanti e impegnativi per gli pneumatici, ma anche per le vetture. Le numerose curve ad alta velocità, le forze laterali di 5G e oltre, che comportano il massimo consumo di energia agli pneumatici. Sicuramente, anche per i piloti a livello fisico questa è una delle piste particolarmente dure.

Per affrontare al meglio il tracciato, occorre un buon assetto e che sia ben bilanciato, che riesca ad adattarsi alle caratteristiche, che vedono sezioni più lente, sequenze di curve veloci e ad alta energia, come il complesso Maggots-Becketts-Chapel, dove i pneumatici soffrono di carichi elevati.

L’asse anteriore è molto sollecitato e per le tante curve a destra, il pneumatico sinistro è quello più soggetto a usura.

Attenzione al meteo! La tappa di Silverstone è stata collocata in piena estate, tuttavia è tradizione aspettarsi temperature e condizioni meteorologiche variabili, in terra britannica. Vento e pioggia, possono arrivare all’improvviso, benché la presenza di sole e cielo limpido fino a un minuto prima, e cambiare le carte in tavola, anche durante la gara.

CHE TEMPO FARA’?

Come non detto! Abbiamo dato uno sguardo alle previsioni meteo per il weekend del GP Gran Bretagna, ci attende un tempo tipicamente britannico.

Cielo sereno e soleggiato, ma anche nuvole e pioggia. Pioggia attesa nelle giornate di sabato e domenica. Temperature estive tipiche inglesi, con le massime che difficilmente andranno a raggiungere i 30°C.

Come diciamo spesso, è consigliabile tenere monitorate le previsioni meteo, per evitare spiacevoli imprevisti.

Attenzione al vento, previsto con raffiche molto forti nel corso di tutto il weekend.

Venerdì 04 luglio 2025

Temperature: max 24°C, min 12°C; cielo parz. nuvoloso, ma sereno; precipitazioni assenti; umidità al 38%. Vento atteso tra 17 e 28 km/h

Sabato 05 luglio 2025

Temperature: max 21°C, min 15°C; cielo coperto e nuvoloso; pioviggine tra le 14:00 e le 16:00; umidità al 68%. Vento atteso tra 28 e 39 km/h

Domenica 06 luglio 2025

Temperature: max 21°C, min 15°C; cielo coperto e nuvoloso; probabilità di pioviggine tra le 11:00 e 14:00, attenzione per la gara; umidità al 51%. Vento atteso tra 19 e 28 km/h